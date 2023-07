Double meurtre à Montréal

Une mère et sa fille assassinées, le corps du père repêché dans le canal de Lachine

Une femme de 56 ans et sa fille de 12 ans ont été retrouvées mortes dans une résidence de Lachine, à Montréal. Le corps du mari et père de l'enfant, considéré comme le principal suspect par les policiers, a été repêché quelques heures plus tard dans le canal de Lachine.