(Lochaber-Partie-Ouest) Un octogénaire se trouvant en bordure de la route 148, à Lochaber-Partie-Ouest, en Outaouais, a été heurté mortellement par un poids lourd, vendredi après-midi.

La Presse Canadienne

C’est vers 14 h 30 que les services d’urgences ont été appelés pour une collision impliquant un camion et un piéton.

Selon les premières informations de la Sûreté du Québec (SQ), deux véhicules étaient immobilisés en bordure de la chaussée. L’un des deux conducteurs est sorti de sa voiture pour aller discuter avec l’autre automobiliste.

« Le piéton aurait été happé par le poids lourd alors qu’il se trouvait près de la voie de circulation et à proximité de l’autre véhicule dans lequel prenait place une personne », a relaté la porte-parole de la SQ, Ève Brochu-Joubert.

La mort de la victime a été constatée sur place. Une autre personne a aussi été transportée en centre hospitalier pour traiter un choc nerveux.

Un reconstitutionniste et un enquêteur de la SQ doivent faire la lumière sur les causes et circonstances de l’accident. Selon le corps policier, il n’y aurait aucun élément criminel à première vue.