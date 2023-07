Les enquêteuses et enquêteurs du SPVM pensent que le suspect aurait pu faire d’autres victimes. Ils lancent un appel au public en ce sens.

Des enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) estiment qu’un homme de 24 ans arrêté le 19 juillet pourrait avoir fait d’autres victimes. Ce dernier, El-Neworder King Laforce, aurait donné rendez-vous à au moins deux femmes à de fausses adresses avant de s’en prendre à elles.

Il est notamment accusé d’avoir commis des voies de fait grave envers l’une des victimes le 23 juin dernier, « en la blessant, mutilant, défigurant et/ou mettant sa vie en danger », peut-on lire dans l’acte de dénonciation.

Lors de son passage au palais de justice de Montréal le 20 juillet, il a aussi été accusé de vol qualifié et d’agression armée. Il restera détenu jusqu’à la fin des procédures judiciaires.

En 2019, El-Neworder King Laforce avait été déclaré coupable d’être en possession de biens criminellement obtenus, et de possession de drogue. En 2020 et 2021, il a été accusé de ne pas se conformer à une ordonnance.

El-Neworder King Laforce

Le modus operandi de M. Laforce aurait été le même dans les deux agressions, selon les informations du SPVM. Il aurait donné rendez-vous aux deux femmes à une fausse adresse, dans les arrondissements de Saint-Léonard et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Une fois sur place, quand ses victimes voulaient quitter les lieux, il aurait commis un vol qualifié et des voies de fait graves sur la première victime, et des voies de fait sur la deuxième.

El-Neworder King Laforce est un homme à la peau noire s’exprimant en français et en anglais, précise le SPVM par communiqué. Il mesure 1,79 m et pèse 69 kg. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns.

« Toute personne qui aurait été victime d’El-Neworder King Laforce ou qui connaît quelqu’un qui aurait pu l’être est invitée à se rendre à son poste de quartier, à téléphoner directement avec les enquêteuses et enquêteurs de la Section des enquêtes criminelles Ouest au 438 354-6803 ou à communiquer avec le 911 », indique le corps policier.

Avec les informations de Louis-Samuel Perron, La Presse