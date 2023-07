« Je vais leur montrer, c’est quoi un sauvage. C’est quoi être dangereux ». Michel Vautour était un homme « extrêmement fâché ». Après 15 ans de prison, il croyait avoir « tout fait » pour se reprendre en main. Enragé, il a kidnappé une adolescente en plein jour. Incursion rarissime dans la tête de l’un des pires sadiques sexuels au pays.

« C’était prémédité. Je m’imaginais que j’embarquerais une femme […] et que je l’agresserais sexuellement. »

La voix douce. Le discours érudit. Michel Vautour raconte calmement le cauchemar qu’il a fait vivre à une adolescente de 16 ans en 2020. Son but était clair : enlever l’adolescente sur le trottoir et l’agresser sexuellement. Mais son récit déraille. Soudain, il réécrit l’histoire et se donne le beau rôle. La jeune victime est si bouleversée dans la salle d’audience que le juge suspend l’audience.

Le prédateur sexuel de 46 ans joue son va-tout mercredi au palais de justice de Montréal. La Couronne demande qu’il soit déclaré délinquant dangereux et condamné à une peine à durée indéterminée. Si c’est le cas, il risque de ne plus jamais recouvrer la liberté.

Menottes aux mains, Michel Vautour témoigne assis dans le box des accusés. Depuis sa tentative d’évasion spectaculaire d’un pénitencier en 2021 avec une longue corde et un grappin artisanal, il n’est plus question de prendre de chance. Il est déjà exceptionnel qu’il soit présent en personne au palais de justice.

« Je ne suis pas fier de ce que j’ai fait », confie-t-il.

Les crimes commis par Michel Vautour – qui s’appelait alors Michel Cox – sont à glacer le sang. Surnommé « l’agresseur de Laval » au début des années 2000, il rôdait dans les rues la nuit pour repérer ses proies, muni de corde, de ruban gommé et d’un couteau. Il a agressé sexuellement huit femmes et adolescentes de 14 à 25 ans. Il a écopé de 21 ans de pénitencier.

« C’était une escalade. Je prenais de la drogue, je me renfermais, et je tombais dans la sexualité déviante. Et ça descendait, ça descendait, ça descendait », explique-t-il dans un long monologue.

« J’utilisais la sexualité comme mécanisme d’adaptation. Ça m’a mené à faire des gestes déviants. […] J’avais tendance à le faire pour déstresser », poursuit-il. S’exprimant soigneusement, Michel Vautour utilise un langage propre aux experts pour décrire ses problèmes.

« J’étais extrêmement fâché »

Michel Vautour est libéré d’office en 2017 après avoir purgé les deux tiers de sa peine. Il renoue avec une ex-conjointe et vit alors la plus « belle période de sa vie ».

Mais un signalement à la DPJ – injuste à ses yeux – vient tout gâcher. La Commission des libérations conditionnelles du Canada lui sert alors un « avertissement » pour avoir violé ses conditions en côtoyant des enfants seuls, mais le laisse en liberté. Il décide à contrecœur de rompre avec cette conjointe.

« Ça m’a fait extrêmement mal. J’étais extrêmement fâché. Ça m’a blessé. Je fais juste en parler et ça m’enrage. J’étais extrêmement en colère », lâche Michel Vautour.

À partir de là, tout dérape. « Je ne fais plus confiance à personne. J’étais fâché, je n’étais pas capable d’avaler la pilule », explique-t-il. « J’étais extrêmement fâché et enragé », renchérit-il. Il assure qu’il ne tente pas de « justifier » ses gestes, mais qu’il tient à exprimer comment il se sentait.

Deux mois plus tard, Michel Vautour fantasme de s’en prendre à une jeune femme, comme à l’époque. C’est là qu’il se dit : « Je vais leur montrer c’est quoi un sauvage », relate-t-il.

Son plan sinistre est bien planifié. Dans son véhicule, muni d’un gyrophare, il a des jumelles, des attaches autobloquantes (tie wrap) et une boîte de condoms. Sa proie est une adolescente de 16 ans qui marche dans la rue Saint-Viateur, dans l’arrondissement d’Outremont.

En plein jour, il l’aborde et s’identifie comme un policier. Il fait croire à l’adolescente qu’elle est suspecte dans une affaire de drogue et la menotte, les mains dans le dos. Il la pousse sur la banquette arrière et lui pose un masque sur les yeux. L’adolescente se met à crier de toutes ses forces et tente d’ouvrir la portière.

L’adolescente est à moitié sortie du véhicule, mais Michel Vautour la retient fermement, crampé à l’arrière de l’habitacle. Quand la portière s’ouvre enfin, ils tombent tous deux au sol. L’adolescente est sous le choc et crie à pleins poumons. Michel Vautour prend la fuite en voiture. Il sera arrêté à Saint-Jérôme au terme d’une poursuite à grande vitesse.

Mercredi, en revenant sur ces faits, Michel Vautour offre une nouvelle version. Quand la victime était sur la banquette à l’arrière, il prétend s’être dit : « Qu’est-ce que je fais là ? Je ne peux pas ». Il prétend alors avoir dit à la victime qu’il n’était pas un policier. Une version édulcorée de l’histoire qui a bouleversé la jeune femme mercredi.

Son témoignage se poursuit mercredi après-midi. Il sera ensuite contre-interrogé par la procureure de la Couronne, Me Annabelle Sheppard.