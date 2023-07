Thierry Karsenti a été professeur en sciences de l’éducation à l’Université de Montréal. Il a été titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies de l’information et de la communication.

La sommité en enseignement, Thierry Karsenti, a été reconnue coupable de contacts sexuels sur un mineur, mercredi. L’homme s’est introduit dans la chambre d’un garçon de 11 ans à une dizaine de reprises, en 2015, et a glissé sa main dans son sous-vêtement.

« M. Karsenti, je ne crois pas vos dénégations. Je ne les retiens pas et celles-ci ne suscitent pas de doute raisonnable », a déclaré la juge Ann-Marie Beauchemin, au palais de justice de Longueuil.

« Le plaignant est un jeune homme crédible et ses allégations sont dignes de foi et je les retiens comme véridiques », a-t-elle poursuivi.

Lors du procès tenu au mois de mars, la victime aujourd’hui âgée de 18 ans, a raconté que Thierry Karsenti s’est faufilé dans sa chambre, lui a demandé de se coucher sur le ventre et lui a flatté les fesses, une dizaine de fois. L’homme âgé de 46 ans glissait ensuite sa main dans ses pantalons pour lui caresser les parties génitales.

« Je ne l’ai pas fait », a répété à de nombreuses reprises Thierry Karsenti lors de son témoignage. Son avocate, Me Clara Daviault, a également tenté de soulever des incohérences dans le témoignage du jeune homme.

« Il est vrai que son témoignage n’est pas exempt de lacunes et de contradictions, j’en suis consciente », a indiqué la juge Beauchemin à la lecture de son jugement, mercredi. « Cela dit, je conclus que ces lacunes, même lorsqu’elles sont considérées cumulativement, n’impactent pas irrémédiablement la crédibilité de ses allégations selon lesquelles vous vous êtes livrés à des attouchements sexuels à son endroit. »

Thierry Karsenti a été professeur en sciences de l’éducation à l’Université de Montréal. Il a été titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies de l’information et de la communication. Il a dirigé le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante.

À sa sortie de la salle de cour, la procureure de la Couronne a souligné le courage de la victime qui a porté plainte contre son agresseur en 2019 et qui a témoigné lors du procès au printemps. « C’est un extrême soulagement pour lui et ça lui permet maintenant de passer à autre chose », a dit Me Anne Gauvin.

La procureure a mentionné que ce jugement envoie d’ailleurs un message fort aux victimes d’agressions sexuelles, car la juge se trouvait en présence de deux versions contradictoires, sans témoin.

« [Ça envoie le message] que c’est possible, que la voix d’une seule victime tient la route et peut mener à une déclaration de culpabilité sans aucune autre forme de preuve que leur propre témoignage », a fait valoir Me Gauvin.

« La juge l’a dit : le témoignage de ce jeune adulte au moment du procès n’était pas parfait. […] Alors les gens qui se demandent : “est-ce que ma seule parole à moi suffit ?” Bien, la réponse est absolument, oui », a-t-elle dit de manière convaincante.

La victime, qui avait 11 ans lorsqu’elle a subi les contacts sexuels, peinait à trouver les mots pour exprimer son soulagement après l’annonce du verdict. « Je suis soulagé. Ça fait longtemps que tout ce processus est commencé », a dit l’adolescent. Il a affirmé avoir été bien entouré durant le processus judiciaire qu’il a somme toute trouvé stressant.

« J’essayais de ne pas trop y penser parce que plus j’y pensais, plus je me posais des questions », a-t-il expliqué.

Sa mère, à ses côtés, a elle aussi souligné l’accompagnement que sa famille a reçu depuis qu’une plainte a été déposée à la police, en 2019. « On considère qu’on a été très bien épaulés, a-t-elle dit. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes, tout ce processus-là, c’est difficile parce que c’est long. Il y a plein de moments où il ne fallait plus y penser. Il fallait juste essayer de vivre notre quotidien. »

Thierry Karsenti s’expose à une peine pouvant aller jusqu’à 14 ans de prison. La peine minimale pour ce crime est d’une année d’emprisonnement. Il sera de retour en cour le 28 août afin de fixer la date des observations sur la peine.