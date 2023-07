Le Service de police de Laval (SPL) est à la recherche de Charlyze Châles, âgée de 14 ans. Elle a quitté son domicile dans la matinée du 9 juillet et n’a pas été revue depuis. Sa famille s’inquiète pour sa sécurité, car elle a tenu des propos inquiétants. Elle pourrait se trouver à Montréal

Charlyze Châles est de race blanche et s’exprime en français. Elle mesure 1 m 52 et pèse 52 kilos (5 pieds, 115 livres). Elle a les cheveux bruns et les yeux pers. Elle portait un chandail lilas, un pantalon jeans noir et des souliers kakis de marque Beneker.

Toute personne qui aurait de l’information concernant Charlyze Châles peut communiquer, de façon confidentielle, avec la Ligne Info-Police au 450-662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL-230 709-046.