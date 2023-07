La police lavalloise vient d’effectuer une saisie record de près de 200 000 $ d’héroïne, a annoncé le corps policier jeudi matin.

Les enquêteurs de l’Escouade du crime organisé du Service de police de Laval (SPL) ont procédé à deux perquisitions dans le cadre d’une enquête reliée à un réseau de distribution de stupéfiants lors des deux dernières semaines.

Les saisies ont eu lieu dans deux résidences de Chomedey, à Laval. Les policiers avaient reçu une information sur un homme lié à un réseau criminel possiblement impliqué dans la distribution d’héroïne et de cocaïne. Le suspect était un fournisseur pour des vendeurs de drogues à la clientèle « bien établie », selon les autorités.

PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE DE LAVAL

L’opération, effectuée en deux phases, a permis aux enquêteurs de saisir plusieurs armes blanches, de la cocaïne, ainsi qu’une quantité record d’héroïne. Le bilan s’élève à une valeur de près de 200 000 $.

Cette opération majeure a requis l’assistance des escouades de la Surveillance physique, du Groupe d’intervention, d’Azimut, des maîtres-chiens, de l’identité judiciaire et de l’analyse et du renseignement, et s’inscrit en lien avec le Projet Mèche, souligne le corps policier dans un communiqué.