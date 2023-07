Toute personne qui apercevrait Normand Ladouceur (photo) est invitée à « ne pas intervenir » auprès de lui et à contacter immédiatement le 911.

La Sûreté du Québec sollicite l’aide de la population afin de localiser Normand Ladouceur, un homme âgé de 66 ans qui est actuellement recherché en lien avec le meurtre de Thérèse Desbiens, une septuagénaire retrouvée morte samedi à Mercier.

C’est vers 13 h, samedi dernier, que des patrouilleurs du Service de police de la Ville de Mercier avaient été appelés à se rendre dans un appartement de la rue Bourcier, pour une personne « retrouvée inanimée ».

Sur place, ils ont localisé le corps de Thérèse Desbiens, âgée de 77 ans. Dès le départ, le dossier avait été traité comme une mort suspecte et un poste de commandement avait été érigé sur les lieux. Des enquêteurs et des techniciens judiciaires ont notamment été déployés.

La police affirme avoir aujourd’hui des raisons de croire qu’il s’agirait d’un meurtre vraisemblablement commis par Normand Ladouceur.

Ce dernier mesure environ 1,80 mètre, l’équivalent de 5 pieds 11 pouces, et pèse approximativement 120 kilogrammes, ou 264 livres. Il est chauve, a les yeux pers et une cicatrice sur la tête. Une photo du principal intéressé a été fournie aux médias lundi, en plus d’une image de sa voiture.

COURTOISIE SÛRETÉ DU QUÉBEC

« Il se déplacerait avec un véhicule Ford Focus 2014, immatriculé Z26 WMC, quatre portes, de couleur rouge », a d’ailleurs précisé la Sûreté du Québec.

Toute personne qui apercevrait Normand Ladouceur est invitée à « ne pas intervenir » auprès de lui et à contacter immédiatement le 911. Pour transmettre un renseignement pertinent de façon confidentielle, la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec peut également être jointe au 1 800 659-4264.