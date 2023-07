Tous les trajets entre L’Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive ont été momentanément interrompus, dimanche.

PHOTO TIRÉE DE TWITTER VIA LE SOLEIL

Quatre personnes ont été impliquées dimanche dans une collision entre une embarcation de plaisance et le traversier NM Svanoy, faisant le lien entre L’Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive. Une femme âgée dans la cinquantaine a notamment été grièvement blessée, mais on ne craindrait pas pour sa vie.

L’évènement est survenu vers 10 h 30, selon ce que rapporte la Sûreté du Québec, qui a été appelée à intervenir en début de journée.

L’équipage du NM Svanoy a porté secours aux quatre personnes impliquées, qui étaient tombées dans les eaux du fleuve Saint-Laurent sur le coup de l’impact. À noter : la collision est survenue alors que du brouillard réduisait grandement la visibilité sur le fleuve.

Parmi les victimes, une femme dans la cinquantaine avait été grièvement blessée. Elle a été transportée dans un centre hospitalier. Son état a d’abord été considéré critique, mais en début d’après-midi, les autorités ne craignaient plus pour sa vie.

Un autre homme, lui aussi dans la cinquantaine, a subi des blessures légères. Les deux autres personnes impliquées sont hors de danger.

« Mes pensées accompagnent les personnes qui se trouvaient à bord de l’embarcation qui est entrée en collision avec le traversier NM Svanoy à L’Isle-aux-Coudres. Je suis la situation de près », a tweeté en début d’après-midi le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada mènera une enquête afin de comprendre les circonstances exactes ayant mené à cet évènement.

Tous les trajets entre L’Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive ont été momentanément interrompus, dimanche. Le NM Félix-Antoine-Savard fera le lien entre les deux rives dans l’intervalle.