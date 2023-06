Le Service de police de la Ville de Montréal fait appel aux citoyens de l’arrondissement de Ville-Marie pour une aider à résoudre une enquête concernant un crime grave survenu en 2022.

Les membres de la Section des enquêtes criminelles Sud du SPVM seront postés vendredi le 30 juin, dès 11 h, à l’intersection des rues Poupart et Ontario Est « afin de recueillir de nouvelles informations auprès de la population concernant des voies de fait graves commis dans le secteur en août 2022 », selon un communiqué.

Dans la nuit du 14 août 2022, vers une heure du matin, un homme gravement blessé a été aperçu par des témoins dans le quartier. Jean Gabriel Gustave, 55 ans, a succombé à ses blessures le 11 septembre 2022. L’enquête a déterminé qu’il a été victime de voies de fait graves.

Toute personne qui aurait été témoin ou qui croit posséder des informations importantes relatives à ces évènements est invitée à se rendre sur place pour rencontrer les enquêteurs.

« Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca », ajoute le SPVM, qui peut remettre des récompenses allant jusqu’à 3000 $ pour ce geste.