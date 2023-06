La police de Montréal demande l’aide du public afin de retracer un témoin potentiel en lien avec un meurtre commis dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles en mai 2022 et pour lequel un homme et une femme ont été arrêtés la semaine dernière.

On peut apercevoir cette personne recherchée dans une vidéo rendue publique par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) mardi.

Elle marche alors sur la rue d’Avila, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, le soir du 28 mai 2022 aux alentours de 23 h 15. Elle arrivait de la rue Bélanger et se dirigeait vers le sud sur la rue d’Avila, précise le SPVM.

« Les enquêteurs cherchent à identifier un passant qui pourrait être un témoin potentiel dans ce dossier », explique-t-on.

Il s’agit d’un nouveau développement dans cette sombre histoire où Odna Daudier, 31 ans, a été trouvée morte dans sa voiture il y a plus d’un an, à Rivière-des-Prairies. Son corps ne présentait alors aucune trace de violence.

De mort suspecte à féminicide présumé

D’abord considéré comme une mort suspecte, le dossier s’est ensuite transformé en enquête pour meurtre après qu’une autopsie ait été réalisée sur le corps de la victime.

Après plus d’un an d’enquête, la police a finalement arrêté deux suspects mercredi dernier. Jacques Adonai Charpentier, 39 ans, et Mélissa Estimé, 22 ans, ont respectivement été appréhendés dans les arrondissements d’Anjou et de Montréal-Nord. Ils ont été amenés au palais de justice de Montréal où ils ont été accusés de meurtre au premier degré, la plus grave accusation du Code criminel.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA VICTIME Odna Daudier a été trouvée morte dans son véhicule le 29 mai 2022.

Une amie de la victime a alors confié à La Presse que Odna Daudier craignait son ex-conjoint, au point d’installer des caméras dans son appartement et sa voiture.

Jacques Adonai Charpentier avait, entre autres, déjà été accusé en novembre 2021 d’avoir menacé de mort et étranglé Odna Daudier, évènement qui serait survenu dans un contexte de violence conjugale. À la suite de ces accusations, on lui a interdit de se trouver à moins de 200 mètres d’Odna Daudier, de son lieu de travail ou de son lieu d’études. Le ministère public a toutefois retiré les accusations, en décembre 2022, en raison de la mort de la victime.

Avec Émilie Bilodeau et Louis-Samuel Perron, La Presse