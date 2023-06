(Ottawa) L’Entente sur les tiers pays sûrs est constitutionnelle et ne viole pas la Charte canadienne des droits et libertés, a tranché vendredi la Cour suprême du Canada.

« Malgré les déterminations factuelles de la juge de la Cour fédérale suivant lesquelles les droits garantis par l’article 7 [de la Charte canadienne des droits et libertés] sont en jeu, la contestation de l’article 159,3 du RIPR [Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés] se solde en définitive par un échec », lit-on dans la décision unanime signée par le juge Nicholas Kasirer.

Car « même lorsque l’irrecevabilité en vertu du régime législatif causerait des atteintes à la liberté ou à la sécurité de la personne — comme l’a conclu la juge de la Cour fédérale —, les exemptions discrétionnaires prévues par le régime législatif assurent le respect des principes de justice fondamentale », fait valoir le magistrat.

Le régime législatif, poursuit-il, « est conçu pour empêcher certaines violations des droits garantis par l’article 7 et, ce qui est important pour les besoins de la présente affaire, elle résiste au contrôle de sa constitutionnalité en l’espèce parce que des soupapes de sécurité d’origine législative prévoient des mesures curatives ».

Les appelants dans cette affaire étaient des ressortissants du Salvador, de la Syrie et de l’Éthiopie qui ont été refoulés vers les États-Unis après être arrivés au Canada par un poste frontalier officiel – il n’est donc pas question ici des points d’entrée non officiels, comme le chemin Roxham.

Ils plaidaient, avec des groupes comme le Conseil canadien pour les réfugiés et Amnistie internationale, que les refoulements contrevenaient à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés assurant « le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité », car les migrants courent le risque d’être détenus aux États-Unis ou d’être expulsés vers le pays d’origine qu’ils ont fui.

La Cour fédérale leur avait donné raison dans un jugement rendu en juillet 2020.

Mais en statuant que « les garanties prévues par le régime étaient « illusoires » », la juge fédérale Ann Marie McDonald n’a pas tenu compte « de toutes les soupapes de sécurité pertinentes », et « cette omission était une erreur de droit », écrit le juge Kasirer au sujet de cette décision.

« Sa conclusion suivant laquelle la désignation des États-Unis pour l’application de l’Entente sur les tiers pays sûrs violait l’article 7 « ne saurait être maintenue », tranche ainsi le plus haut tribunal au pays.

La décision du tribunal de première instance avait été infirmée en avril 2021 par Cour d’appel fédérale.

La Cour fédérale invitée à statuer

Le juge Kasirer ajoute par ailleurs, au nom de ses collègues – le juge démissionnaire Russell Brown a pris part aux audiences, mais « n’a pas pas participé au dispositif final du jugement », est-il spécifié – que la contestation fondée sur l’article 15 de la Charte, sur laquelle n’a statué aucune des juridictions inférieures, devrait être renvoyée à la Cour fédérale.

« Ce recours repose sur l’argument que le régime législatif porte préjudice aux femmes qui craignent d’être persécutées en raison de leur genre. Compte tenu de la gravité de l’affaire, de la taille et de la complexité du dossier et des affidavits contradictoires, il serait imprudent de la part de la Cour de statuer sur une revendication de droits à l’égalité comme le ferait un tribunal de première instance […] », note le magistrat.