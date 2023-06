Accusé d’avoir assassiné un homme dans un restaurant bondé du centre commercial DIX30 en 2019, Joshua Sarroino a été acquitté par un jury dimanche après deux jours de délibérations.

Joshua Sarroino était accusé du meurtre au premier degré d’Éric Francis De Souza, un homme abattu de sang-froid par un assassin le 10 mai 2019. La victime de 24 ans était alors attablée avec des amis pour une fête d’anniversaire au restaurant Sofia à Brossard.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Joshua Sarroino

Le tireur masqué est entré par la porte principale de l’établissement bondé, puis s’est dirigé directement vers la victime, qui lui faisait dos. Il a fait feu derrière la tête de l’homme, le tuant sur le coup. Un sac de plastique vert, attaché au pistolet, s’est gonflé lors de la détonation. Une vidéo présentée au jury montrait la scène fatidique.

Ce sac de plastique était crucial à la preuve de la poursuite puisque les empreintes digitales et l’ADN de Joshua Sarroino se trouvaient sur l’objet, retrouvé non loin des lieux. Une arme à feu et des balles ont également été retrouvées dans le sac.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE Sur la photo, on peut voir les 12 amis à table le soir du meurtre. La victime, Éric Francis De Souza, avec un chandail blanc, se trouve en haut à gauche. C’est le numéro 1 en rouge.

La preuve du ministère public contre Joshua Sarroino était toutefois entièrement circonstancielle. En effet, le visage du tireur n’était pas visible sur les vidéos de surveillance.

Visiblement, cette preuve n’a pas convaincu hors de tout doute raisonnable les jurés de la culpabilité de Joshua Sarroino qui retrouve ainsi sa liberté.

« Nous sommes évidemment déçus, mais respectons le verdict rendu par le jury. Nous sommes à étudier les possibilités de porter en appel certaines décisions intérimaires », a réagi la procureure Me Tian Meng.

Me Patrick Ostiguy et Me Richard Rougeau étaient les autres procureurs de la Couronne au dossier, alors que Me Danièle Roy a défendu l’accusé.