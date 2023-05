Accident dans Notre-Dame-de-Grâce

« C’est un miracle qu’aucun passant n’ait été blessé »

Une violente collision s’est produite vendredi près d’une école secondaire – et dans un secteur résidentiel – sur le chemin de la Côte-Saint-Luc à Montréal. Un conducteur et trois passagers ont été blessés après avoir dérapé et percuté un arbre, un banc et un abribus. Aucun passant n’a été touché.