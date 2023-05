Un détenu de la prison de Rivière-des-Prairies au passé violent a été accusé de prise d’otage après avoir séquestré et agressé un autre prisonnier le 29 mars dernier.

Steven Godin Charlish, 33 ans, n’en est pas à son premier acte violent en prison. Le 29 mars, à Rivière-des-Prairies, il se serait enfermé dans sa cellule, prenant en otage Shawn Lefebvre Chavennes, un autre détenu. Il s’en serait aussi pris physiquement à lui, selon nos informations.

La cause de cet excès d’agressivité : on lui avait saisi de l’alcool frelaté entré en catimini entre les murs de la prison.

M. Godin Charlish devra répondre de ses actes. Il a été accusé début mai de prise d’otage et de voies de fait contre les deux agents de la paix. Il a aussi été accusé de méfait pour s’en être pris à la caméra de sécurité.

Récidive violente

En 2016, ce même détenu avait menacé une agente correctionnelle dans la prison de Sept-Îles, sur la Côte-Nord. Il l’avait séquestré pendant trois heures, avec l’aide d’un complice.

Il avait plaidé coupable quelques mois après à des chefs de complot, de voies de fait avec lésion et de bris de prison avec l’intention de recouvrer sa liberté.

Le président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec Mathieu Lavoie avait dénoncé à La Presse le manque de sécurité pour les agents correctionnels.

« C’est une réalité qu’on voit de plus en plus au correctionnel, où on donne beaucoup de largesses aux personnes incarcérées malgré leur passé de violence », avait déploré M. Lavoie.