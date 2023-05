Les enquêteurs spécialisés dans la lutte au crime organisé au Québec ont perquisitionné la résidence de Gilles Lambert, membre des Hells Angels de Montréal, mardi soir, à Saint-Hyppolite, dans les Laurentides, au nord de Montréal.

Selon nos informations, cette perquisition s’inscrit dans le cadre d’une importante enquête de l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO) qui vise un réseau de trafic de stupéfiants actif dans la grande région de Montréal.

Lambert est le quatrième membre des Hells Angels de la section de Montréal à recevoir la visite des policiers dans le cadre de cette enquête, après Martin Robert, Stéphane Plouffe et Michel Lamontagne ces dernières semaines.

Outre les résidences de ces quatre motards, les limiers ont également perquisitionné la maison de Francesco Del Balso, ancien lieutenant de la mafia montréalaise, condamné à 15 ans de pénitencier dans la foulée de l’enquête Colisée, et maintenant associé aux membres du groupe de Martin Robert, selon la police.

Il s’agit de perquisitions en cours d’enquête et personne n’a été arrêté et accusé jusqu’à maintenant.

Plusieurs relations

Gilles Lambert, 67 ans, faisait autrefois partie du noyau dur des Rock Machine, adversaires des Hells Angels durant la guerre des motards qui a fait 160 morts et autant de blessés de 1994 à 2002.

Vers la fin du conflit, les Hells Angels lui ont offert, à lui et à d’autres membres des Rock Machine, de joindre leurs rangs, vraisemblablement parce qu’ils craignaient que les Bandidos s’installent au Québec selon l’ex-membre des Hells Angels et témoin collaborateur Sylvain Boulanger.

Gilles Lambert est un membre respecté et influent au sein des Hells Angels de Montréal et entretient depuis longtemps des relations avec plusieurs organisations criminelles de la métropole.

Selon la police, il serait particulièrement actif dans les paris sportifs, le prêt usuraire et les fraudes.

En 2008, durant l’enquête Diligence sur l’infiltration du secteur de la maçonnerie par les Hells Angels, les enquêteurs de la SQ avaient observé une rencontre entre lui, le Hells Angels de Trois-Rivières Normand Marvin Ouimet et le chef de clan de la mafia Agostino Cuntrera assassiné deux ans plus tard.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE D’UNE VIDÉO DÉPOSÉE EN COUR Normand Ouimet (à gauche) et Gilles Lambert filmés par les policiers lors d’une filature en 2008.

Plus récemment, en mai 2020, les membres de la filature du Service de police de la Ville de Montréal ont surpris Lambert durant une rencontre au sommet avec son collègue des Hells Angels de Montréal François Vachon, les membres de gang Frantz Louis (assassiné depuis) et Atna Onha, et un homme lié au crime organisé libanais, Joseph Chamai, dans un parc de Laval.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Gilles Lambert, à gauche, photogaphié par les policiers lors d’une rencontre avec d’autres individus reliés au crime organisé, dans un parc de Laval, au plus fort de la pandémie de COVID-19 en mai 2020.

Outre l’enquête de stupéfiants en cours, l’ENRCO soupçonne Francesco Del Balso et le groupe qui le supporte d’être derrière la tentative de meurtre commise contre Leonardo Rizzuto, fils cadet du défunt parrain de la mafia montréalaise Vito Rizzuto, le 15 mars dernier sur l’autoroute 440 à Laval.

Del Balso aurait commandé cet attentat en réponse à deux tentatives de meurtre dont il a été victime l’automne et l’hiver derniers.

L’ENRCO, qui est chapeautée par la Sûreté du Québec, a pour mandat de lutter contre les têtes dirigeantes du crime organisé dans la province.

