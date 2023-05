La victime est la conjointe de l’un des fils du défunt mafieux Moreno Gallo

La Presse

La conjointe de l’un des fils du défunt mafieux Moreno Gallo, Claudia Iacono, a été tuée par balle alors qu’elle était au volant, en pleine heure de pointe mardi après-midi, dans le quartier Côte-des-Neiges. Si ce n’est pas la première fois qu’une femme de la famille Gallo est victime de représailles, il est très rare que la conjointe d’un individu lié au crime organisé soit assassinée.

La victime conduisait sa voiture lorsqu’elle a été atteinte par balle avant de percuter son commerce de la rue Jean-Talon, près de la rue de la Savane.

Mme Iacono était en effet la propriétaire du Salon Deauville Coiffure & Spa, devant lequel le crime a eu lieu.

PHOTO TIRÉE D’INSTAGRAM La victime, Claudia Iacono, et son conjoint, Antonio Gallo

Appelés sur les lieux, les policiers ont constaté que la femme avait été touchée par au moins un projectile d’arme à feu.

En fin d’après-midi, mardi, son corps gisait toujours, recouvert d’une bâche, près du VUS blanc avec lequel elle a vraisemblablement traversé tout le stationnement situé devant le commerce.

Selon nos informations, la victime était la conjointe d’Antonio Gallo, fils de Moreno Gallo. La femme de 39 ans était mère de trois enfants. Le salon devant lequel a eu lieu le drame appartient également à une société au nom d’Antonio Gallo.

Elle aurait été suivie

Femme appréciée de ses collègues de travail, Claudia Iacono était toujours là pour saluer les clients de son salon de coiffure et de soins esthétiques, a témoigné un client de l’endroit rencontré sur place.

« Chaque fois que j’allais me faire couper les cheveux, elle était là, souvent avec son mari, et elle me disait bonjour », a témoigné ce dernier.

Il semble, d’après nos renseignements, que la victime aurait été suivie par le ou les tueurs. Des témoins auraient vu un suspect prendre la fuite à pied.

Plusieurs proches de la victime sont rapidement arrivés sur les lieux et se sont réfugiés dans un des commerces de la famille en fin d’après-midi.

PHOTO LA PRESSE

En début de soirée, des enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont venus les rencontrer, en même temps que les employés du salon qu’il était possible d’apercevoir, sous le choc, retourner dans le commerce.

« Ç’a été très rapide »

Un employé d’un commerce adjacent raconte avoir entendu deux ou trois coups de feu avant que ses collègues et lui ne se précipitent à l’extérieur pour voir la scène.

PHOTO LA PRESSE Plusieurs proches de la victime sont rapidement arrivés sur les lieux et se sont réfugiés dans un des commerces possédés par la famille.

« Ç’a été très rapide, deux ou trois pop, comme un moteur qui pète », a-t-il expliqué, en faisant allusion aux bruits d’un tuyau d’échappement.

« On a ouvert la porte et on est allés voir. Tout le monde courait vers la voiture. J’ai couru et j’ai vu la dame qui était… inconsciente », a confié un autre employé d’un commerce voisin, toujours sous le choc, en marquant une pause.

« Ils ont essayé de tout faire pour la ramener. Elle était couverte de sang », a-t-il ajouté en pointant le haut de son corps, au niveau de la poitrine.

Une femme visée, rare mais pas inédit

Les enquêteurs des Crimes majeurs du SPVM devront déterminer si la victime était bien celle qui était visée. Des images de caméras de sécurité seront notamment analysées dans l’espoir de retrouver le suspect, a précisé le SPVM en soirée. Aucune arrestation n’avait encore été effectuée mardi soir.

Si Claudia Iacono était bel et bien la cible du sixième meurtre de l’année à Montréal, il s’agirait d’un fait exceptionnel, car il est très rare que la conjointe d’un individu lié au crime organisé soit victime d’un meurtre.

PHOTO LA PRESSE

« Si c’est le cas, ce meurtre sera un tournant dans l’histoire criminelle du Québec », a confié à La Presse un ancien enquêteur spécialiste du crime organisé qui a requis l’anonymat.

La limite infranchissable de ne pas s’en prendre aux femmes et aux enfants, ce code d’honneur ou d’éthique qui existait au sein de la mafia autrefois se sera envolé avec les anciennes valeurs. Un ancien enquêteur spécialiste du crime organisé

En 2012, Lida Phon, la femme de Ziad Ziade, un individu lié au crime organisé libanais, a été tuée par balle dans le garage de sa résidence de Laval, mais la police croit que ce crime, qui n’est toujours pas résolu, est une erreur sur la personne.

Ce n’est pas la première fois que l’on s’en prend à l’une des femmes de la famille Gallo.

À l’automne 2019, la femme de Moreno Gallo a été enlevée et séquestrée durant plusieurs heures dans une roulotte, près d’une cour de pièces d’auto de la rue Lafayette à Laval, avant que la septuagénaire parvienne à fuir ses ravisseurs.

En 2010, Moreno Gallo, membre de la cellule calabraise ralliée à la faction sicilienne et propriétaire du bar de danseuses Solid Gold sur le boulevard Saint-Laurent, aurait pris part, avec d’autres clans, à une tentative de putsch contre les Rizzuto.

Mais l’ancien parrain Vito Rizzuto a repris les rênes de la mafia montréalaise au début de 2013 et Gallo a été assassiné la même année dans un restaurant d’Acapulco, au Mexique, vraisemblablement en raison de son manque de loyauté.

Moreno Gallo s’était installé au Mexique après avoir été expulsé du Canada pour grande criminalité.

