Huit arrestations et deux armes à feu saisies à Montréal cette semaine

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a annoncé avoir procédé à l’arrestation de huit suspects âgés de 15 à 21 dans la nuit de jeudi à vendredi dans la métropole. Deux armes à feu ont aussi été saisies dans des évènements distincts.

La nuit de jeudi à vendredi a été fructueuse sur le plan de la prévention de la criminalité à Montréal. Le SPVM a été en mesure d’intercepter des suspects en possession d’une arme à feu, et ce, avant qu’un crime violent ne survienne.

La première vague d’arrestation a eu lieu vers 22 h jeudi soir quand un citoyen a signalé au SPVM avoir aperçu trois personnes avec une arme à feu. Les individus se trouvaient dans une voiture noire stationnée devant un immeuble, dans un secteur résidentiel de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

En intervenant rapidement, les policiers ont arrêté trois suspects, soit des hommes âgés de 15, 18 et 26 ans. Dans le véhicule, ils ont trouvé un pistolet chargé. L’un des suspects avait déjà été arrêté dans le passé avec une arme à feu, précise le SPVM par communiqué.

Entrée par effraction à Outremont

La même nuit, vers 1 h 30 du matin, un citoyen d’Outremont a contacté le 911 quand un groupe de personnes s’est introduit par infraction dans son immeuble.

Les suspects ont finalement quitté les lieux sans avoir pénétré dans l’appartement et ont pris la fuite à bord d’un véhicule. Celui-ci a été retrouvé par la police.

Les cinq occupants du véhicule, soit quatre hommes et une femme âgés de 19 à 21 ans, ont été arrêtés. L’un d’eux était en possession d’une arme de poing chargée. Un autre avait sur lui un marteau.

Une enquête a été ouverte dans de dossier.

Stratégie CENTAURE

Rappelons que le SPVM collabore étroitement à CENTAURE, la stratégie québécoise de lutte contre la violence armée mise en place par le ministère de la Sécurité publique.

Cette stratégie bénéficie d’un financement de près de 250 millions de dollars jusqu’à 2027. Près de 140 millions de cette somme sont dédiés à la répression, et 104 millions à la prévention.

Toute personne détenant des informations en lien avec la violence armée à Montréal peut communiquer avec le 911 ou son poste de quartier.

Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca. Des récompenses allant jusqu’à 3000 $ peuvent être remises à certaines conditions par Info-Crime Montréal pour des informations menant à l’arrestation de suspects.