Des acteurs importants de la mafia ont été pris pour cible à plusieurs reprises par des méfaits, incendies criminels ou coups de feu, dans le dernier mois à Montréal et à Laval, expression sans équivoque d’une nouvelle vague de tensions au sein du crime organisé traditionnel italien.

La Presse a appris que l’évènement le plus récent se serait déroulé dans la nuit de mercredi à jeudi, à Laval, dans la rue où habite Francesco Del Balso, ancien lieutenant du clan Rizzuto condamné à 15 ans pour gangstérisme et importation de cocaïne dans la foulée de l’importante opération antimafia Colisée de la Gendarmerie royale du Canada effectuée en 2006.

Deux véhicules ont été brûlés dans l’entrée d’une résidence située tout près de celle du mafieux et les autorités n’excluent pas que le ou les incendiaires se soient trompés de maison.

« Vers 4 h 05, un appel a été fait au 911 pour deux véhicules de luxe en feu dans une entrée de maison. Nos techniciens en scène de crime se sont déplacés sur les lieux pour faire enquête », a décrit à La Presse la porte-parole du Service de police de la Ville de Laval (SPL), Érika Landry, qui n’a pas voulu confirmer l’hypothèse que Del Balso puisse être celui qui était visé.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Francesco Del Balso a été amené au quartier général de la GRC à Westmount à la suite de son arrestation dans l’opération Colisée, le 22 novembre 2006.

Del Balso est soupçonné d’être impliqué dans la tentative de meurtre contre Leonardo Rizzuto, fils cadet de l’ancien parrain Vito Rizzuto, survenue le 15 mars sur l’autoroute 440, près de l’autoroute 13, à Laval.

Il fait également l’objet d’une importante enquête antidrogue menée par l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO), chapeautée par la Sûreté du Québec.

Huit évènements en un mois

Par ailleurs, selon nos informations et une compilation effectuée par La Presse, au moins huit incendies criminels, tentatives d’incendie criminel et épisodes de coups de feu survenus en à peine un mois, entre la fin mars et la fin avril, ont visiblement été dirigés contre le chef de clan Marco Pizzi, présent dans Rivière-des-Prairies et à Laval, et celui que la police considère comme le patron de la rue de la mafia, Davide Barberio.

PHOTO LA PRESSE Marco Pizzi et Davide Barberio

À Montréal, des incendies auraient visé des commerces ou des véhicules leur appartenant, ou appartenant à des proches, notamment dans les arrondissements de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Nord.

Des coups de feu ont également été tirés sur un salon de massage de la rue De Lorimier à la fin mars.

À Laval, trois suspects se sont rendus sur la propriété d’un proche de Marco Pizzi sur le boulevard Lévesque, dans la nuit de samedi à dimanche derniers.

Ils ont été surpris par l’un des occupants de l’endroit et une altercation a suivi.

« Les suspects ont alors mis le feu dans l’un des véhicules garés dans l’entrée de la résidence et ont volé l’autre véhicule. Mais dans leur fuite, deux des suspects à bord de l’un des véhicules ont percuté une maison. Ils ont été arrêtés », a expliqué à La Presse Stéphanie Beshara, également porte-parole du SPL.

Les deux suspects, Kervens Raphaël et Raphaël Massé-Beauvais, tous deux âgés de 20 ans, ont été accusés d’incendie criminel, de possession d’une arme à feu et de fuite.

Il semble que des individus liés à la mafia aient embauché des gardiens pour surveiller leurs biens.

Selon nos informations, le nombre d’incendies criminels serait en hausse sensible à Montréal depuis le début de l’année par rapport à l’an dernier.

Une quinzaine d’entre eux semblent liés à la mafia, selon nos renseignements.

