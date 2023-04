La SQ procède à deux arrestations et cinq perquisitions en Montérégie

(Montréal) Deux personnes ont été arrêtées en matière de trafic de stupéfiants et d’armes à feu lors d’une opération policière ayant mené à des perquisitions dans trois municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, en Montérégie, jeudi.

La Presse Canadienne

Les policiers ont arrêté Mikaël Bissonnette, 33 ans, qui a comparu, ainsi qu’une femme âgée de 44 ans qui a été libérée et devrait comparaître à une date ultérieure, a mentionné la Sûreté du Québec (SQ) dans un communiqué vendredi.

Les policiers ont aussi procédé à cinq perquisitions en lien avec le trafic de stupéfiants dans les municipalités de Coteau-du-Lac, Salaberry-de-Valleyfield et Les Coteaux. Ils se sont rendus dans quatre résidences et un véhicule.

Lors de ces interventions, les agents ont saisi plus de 5 kg de cocaïne, une somme de plus de 13 000 $, une arme de poing et deux répliques d’armes.

L’opération, qui s’inscrit dans la stratégie de lutte contre la violence armée, Centaure, découle d’une enquête initiée en mars dernier grâce à des informations reçues du public, a indiqué la SQ.