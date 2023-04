L’enquête porte sur un restaurant de l’arrondissement de Saint-Laurent, situé près de l’intersection des rues Deslauriers et Benjamin-Hudon. Le 19 mars dernier, plus d’une quinzaine de personnes qui se trouvaient à l’intérieur de ce restaurant avaient eu toute une frousse quand la vitrine avait été criblée de balles, vers 3 h 45.

Deux jeunes hommes de 18 ans ont été arrêtés mercredi par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans une enquête liée à des incendies criminels et à des coups de feu visant un restaurant de l’arrondissement de Saint-Laurent, en février et mars dernier.

Le Service de police de la Ville de Montréal a procédé mercredi à l’arrestation de Nathan Purenne et Haithem Ben Hassine, tous deux âgés de 18 ans. Ils ont comparu au palais de justice de Montréal pour faire face à des accusations liées aux armes à feu.

Dans la foulée de son enquête, le SPVM a arrêté et libéré trois autres suspects, âgés de 18 et 19 ans. Des accusations pourraient être déposées ultérieurement, précise le SPVM dans un communiqué diffusé jeudi.

Huit perquisitions ont aussi été effectuées dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, ainsi qu’à Laval, précise le SPVM. Les policiers ont saisi deux armes de poing, une arme d’assaut, un chargeur à haute capacité, des munitions, une arme fantôme (fabriquée à l’aide d’une imprimante 3D), des stupéfiants et des cellulaires.

Une vitrine criblée de balles

L’enquête porte sur un restaurant de l’arrondissement de Saint-Laurent, situé près de l’intersection des rues Deslauriers et Benjamin-Hudon. Le 19 mars dernier, plus d’une quinzaine de personnes qui se trouvaient à l’intérieur de ce restaurant avaient eu toute une frousse quand la vitrine avait été criblée de balles, vers 3 h 45. Personne n’avait été blessé. Les policiers avaient retrouvé des douilles au sol, tandis qu’un suspect avait pris la fuite dans une voiture blanche.

Le même restaurant avait été la cible « d’incendies criminels et de coup de feu » en février et mars, selon le SPVM.

Des crimes similaires ont eu lieu à Laval et dans la couronne nord. Le Service de police de Laval (SPL), la Sûreté du Québec (SQ) et le SPVM travaillent de concert dans un projet d’enquête et de visibilité nommé Mèche pour mettre fin à ces actes de violence.

Le SPVM affirme que l’enquête liée au restaurant de l’arrondissement de Saint-Laurent se poursuit. Elle est dirigée par l’Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu (EMAF) de la Division du crime organisé, de même que le poste de quartier 7 (Saint-Laurent) et l’unité des incendies criminels et explosifs.

Toute personne détenant des informations peut communiquer de façon anonyme avec le 911, son poste de quartier ou encore avec Info-Crime Montréal au 514-393-1133. Des récompenses allant jusqu’à 3000 $ peuvent être remises pour des informations menant à des arrestations.