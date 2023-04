La police de Montréal a annoncé jeudi avoir procédé à l’arrestation d’un jeune d’âge mineur en lien avec l’agression de deux personnes issues de la communauté juive hassidique, dans l’arrondissement d’Outremont, en janvier dernier.

D’après un communiqué du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le jeune homme, dont l’identité est protégée en raison de son âge, « est venu se livrer de lui-même ». Il a été « libéré sous conditions jusqu’à sa comparution le 5 mai prochain devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec », a indiqué le corps policier.

Mercredi soir, la police avait diffusé un appel au public afin d’identifier le suspect, recherché pour voies de fait survenues le 20 janvier dernier.

Le premier évènement s’était produit à l’intersection des avenues Van Horne et Bloomfield. Le jeune homme avait couru depuis un trottoir vers sa victime, qui s’apprêtait à travers la rue, avant de la pousser violemment et de la projeter au sol. Le suspect a ensuite pris la fuite en direction est sur l’avenue Van Horne, en allant rejoindre un groupe d’individus du même âge un peu plus loin.

Une trentaine de minutes plus tard, le suspect aurait commis une seconde agression contre un membre de la communauté hassidique, cette fois au coin des avenues Bernard et Outremont.

Au cours de cette seconde agression, la victime aurait « reçu un violent coup de pied dans le bas du dos, ce qui l’aurait projetée au sol ». L’individu a ensuite « pris la fuite sur l’avenue Wiseman en direction nord en allant encore rejoindre le groupe ».

Le SPVM a rappelé jeudi « l’importance de dénoncer un crime haineux », qui se définit comme un crime « motivé ou soupçonné d’être motivé par la haine de la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, l’incapacité mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre ou tout autre facteur similaire ».

En tout temps, il est possible de signaler un crime haineux en composant le 911, ou en remplissant un formulaire en ligne sur le site web de la police montréalaise.