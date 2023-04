Un portrait-robot de la victime a été diffusé plus tôt mercredi par la Sûreté du Québec.

Le corps retrouvé il y a deux jours avec des marques de violence, dans un champ à Saint-Zotique, en Montérégie, est celui d’un adolescent de 16 ans porté disparu depuis près d’un mois. La police, qui traite le dossier comme un meurtre, avait lancé un appel au public mercredi, avant de confirmer qu’elle a finalement identifié la victime.

Isaiah Leopold Roach, âgé de 16 ans et originaire de la région de Prévost, avait été vu pour la dernière fois le 26 mars dernier, vers 11 h 45, près de la station de métro Côte-Vertu, à Montréal.

« Ses proches avaient des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité », précisait l’avis de recherche diffusé sur le site internet de la Sûreté du Québec jusqu’à hier, mais effacé depuis.

La dernière fois qu’il avait été vu, l’adolescent portait un manteau long noir de la marque The North Face, des pantalons de jogging gris, un coton ouaté noir et des souliers Nike bleu et blanc. Son corps a été retrouvé lundi aux alentours de 15 h tout près du 287, 69e Avenue, dans un champ agricole de la municipalité de Saint-Zotique, par un cultivateur de la région. Ce dernier avait été informé de la situation par un passant.

La victime portait « des traces de violence », avait confirmé la Sûreté du Québec, sans toutefois préciser quelle arme aurait été utilisée pour commettre cet homicide.

Un autre adoslescent porté disparu

À noter qu’un autre jeune homme de Prévost, Patrick Dubé, 17 ans est aussi porté disparu depuis le 17 avril. Lui aussi aurait été aperçu pour la dernière fois près de la station de métro Côte-Vertu, à Montréal, le 9 avril. Il se déplacerait à pied. La Sûreté du Québec ne confirme toutefois pas de lien entre les deux adolescents.

Mercredi, le corps policier avait diffusé des photos du corps d’Isaiah Leopold Roach, ainsi qu’un portrait-robot afin d’aider à l’identifier.

Dans un communiqué diffusé en soirée, le corps policier a ensuite indiqué que l’identification du corps avait finalement été confirmée positivement. Comme il s’agit d’un jeune homme d’âge mineur, son identité n’allait toutefois pas être diffusée, avait fait valoir la SQ.

Mardi, Le Journal de Montréal a rapporté que le ou les suspects derrière ce meurtre auraient été « filmés par une caméra de surveillance, dans la nuit de lundi, en train de se débarrasser du corps de la victime ». La caméra aurait filmé un véhicule utilitaire sport arrivant sur les lieux d’un vaste terrain, puis le quittant. Cette information n’a toutefois pas officiellement été confirmée par la Sûreté du Québec.