(Montréal) Gary Arnold, un Québécois reconnu coupable de l’enlèvement en 2020 d’un couple d’Américains du nord de l’État de New York, a été condamné lundi à une peine de 13 ans d’emprisonnement.

La Presse Canadienne

Le juge Michel Pennou, de la Cour supérieure à Montréal, a précisé lundi qu’en tenant compte du temps déjà purgé en détention préventive, Arnold devra encore passer neuf ans, deux mois et six jours en prison.

La Couronne réclamait une peine de 17 ans pour Arnold, qui avait été reconnu coupable par un jury, en février, de cinq chefs d’accusation, dont enlèvement, extorsion et complot en vue d’un enlèvement.

On a appris au procès qu’Arnold avait fait partie d’un complot visant à enlever James et Sandra Helm, un couple de septuagénaires de Moira, dans l’État de New York. La poursuite a soutenu que les deux septuagénaires américains avaient été enlevés dans le cadre d’une transaction de drogue qui avait mal tourné impliquant leur petit-fils.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Sandra Helm (au centre), l'une des victimes

La défense avait demandé 10 ans de prison pour Arnold, qui a soutenu au cours de son procès qu’il avait agi sous la menace et qu’il ne savait rien du complot d’enlèvement.

La Couronne a affirmé que les deux Américains avaient été enlevés comme moyen de pression par un groupe d’hommes qui voulaient récupérer 50 kilos de cocaïne ou 3,5 millions en espèces, depuis que leur petit-fils avait été arrêté dans le Vermont six jours plus tôt en possession de la drogue.

Les Helm avaient été enlevés chez eux puis introduits clandestinement au Canada et détenus dans un chalet à Magog, dans les Cantons de l’Est. Ils ont finalement été libérés, sains et saufs, par le Groupe tactique d’intervention de la Sûreté du Québec deux jours plus tard, le 29 septembre 2020.