La police de Montréal a arrêté trois jeunes hommes armés de pistolets Glock et de chargeurs à haute capacité mercredi soir. Le trio fait partie d’un gang de rue de Saint-Léonard, secteur où les tensions entre groupes criminalisés ont causé plusieurs évènements impliquant des armes à feu dans les derniers mois.

Adam Mrabti Fassi, surnommé « Kaybi », est accusé de possession d’arme à feu et de non-respect de conditions. Il lui était défendu de posséder une arme au moment de son arrestation. L’homme de 19 ans avait en sa possession un pistolet Glock et un chargeur à haute capacité.

Ilyasse El Alaoui Benchad, 18 ans, alias « Bobby », fait également face à des accusations liées à la possession de dispositifs prohibés et à autorisation restreinte.

Son frère Soulymane El Alaoui Benchad, un homme de 19 ans connu sous le nom de « Freeze », est accusé de bris de conditions.

Les trois jeunes hommes à peine sortis de l’adolescence se cachaient dans le nord-est de l’île depuis déjà plusieurs jours. Tous étaient déjà bien connus des services de police.

Riposte évitée ?

« Freeze », « Kaybi » et « Bobby » font partie d’une clique criminelle baptisée Everybody gets killed (EGK). Le trio basé à Saint-Léonard est relié à Khaled Mouloudj, alias Kash. Ce dernier, membre d’EGK, avait perdu la vie le 19 mars dernier dans un drive by shooting.

Selon nos sources criminelles, il n’est pas exclu que les trois jeunes préparaient une réplique en plus de se cacher de leurs opposants. « Le meurtre de Kash, ça les a laissés sous le choc. Ils n’ont pas riposté immédiatement, mais ils étaient attendus », a confié un jeune bandit gravitant autour du conflit qui oppose Anjou et Saint-Léonard. Il a requis l’anonymat pour éviter les représailles.

C’est un vidéoclip de rap diffusé deux jours avant le meurtre du jeune Mouloudj qui aurait mis le feu aux poudres au sein des gangs de Saint-Léonard et d’Anjou, deux secteurs ennemis.

Plusieurs commentaires d’internautes incitant à la violence avaient fusé peu après la diffusion de ce vidéoclip provocateur où plusieurs membres de EGK apparaissent encagoulés. « Côté gauche mandown next one Freeze », peut-on encore lire actuellement. Dans ce dernier commentaire, on fait directement référence au meurtre de Khaled Mouloudj (mandown), en plus d’indiquer que « Freeze » sera le prochain. Il s’agit du surnom d’un des frères arrêtés mercredi.

Les trois accusés doivent comparaître cet après-midi.

Une autre arrestation

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a également arrêté un adolescent de 16 ans jeudi matin. Il est soupçonné d’avoir participé à deux évènements consécutifs où une arme à feu a été braquée sur des élèves du secondaire le 29 mars dernier, dans l’arrondissement d’Anjou, a expliqué le corps policier par communiqué.

L’évènement avait fait grand bruit. Un VUS gris s’était approché d’un adolescent qui attendait l’autobus à Anjou et l’occupant aurait brandi une arme à feu en direction du jeune, sans la décharger. Quelques minutes plus tard, un évènement semblable était survenu à proximité d’une école secondaire du même arrondissement, alors que plusieurs élèves attendaient aussi l’autobus.

Le suspect localisé dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles comparaîtra devant la Chambre de la jeunesse sous peu. « En raison de son âge, son identité ne peut être dévoilée », précise le SPVM.

Une perquisition est également en cours. Des munitions et pièces détachées de pistolet ont été trouvées jusqu’à maintenant. L’enquête se poursuit puisqu’il pourrait y avoir d’autres suspects.