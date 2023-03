Un conflit entre deux familles dans un bar en 2018 s’est conclu par la mort tragique d’un homme de 20 ans sans défense, passé à tabac par deux frères et poignardé en pleine rue. Jonathan Miguel Teran Flores a plaidé coupable à un chef réduit d’homicide involontaire mercredi.

Le procès devant jury de l’homme de 33 ans, accusé de meurtre au second degré, devait s’amorcer cette semaine au palais de justice de Montréal. L’accusé a toutefois coupé court au processus judiciaire en reconnaissant avoir causé la mort de Marlon Alexis Alvarenga Oliva. Il demeure en liberté jusqu’à l’imposition de sa peine.

Juillet 2018. Jonathan Miguel Teran Flores célèbre le 27e anniversaire de son frère Carlos au bar Ruby Wu, sur la rue Clark, dans le Quartier chinois de Montréal. Les deux frères sont accompagnés de la conjointe de l’accusé et de la nièce de cette dernière.

Une autre famille s’amuse au bar : la victime, Marlon, son frère Ronald et leur cousin Juan Jose. Les deux groupes ne se connaissent pas. Pendant la soirée, les antagonistes se lancent des insultes pour une raison inconnue.

PHOTO TIRÉE DU SITE MEMORIA La victime, Marlon Alexis Alvarenga Olivia, 20 ans

Les esprits s’échauffent à la sortie du bar vers 3 h 45. Le cousin de la victime s’en prend alors à Carlos, le frère de l’accusé, en le frappant au visage dans son véhicule. La victime lui donne également des coups de pied. Une bataille éclate sur le boulevard Saint-Laurent. Carlos retire sa ceinture et frappe en direction de l’autre camp.

Marlon et son cousin se mettent à courir en direction sud, pourchassés par les frères Flores. Près de la Mission Old Brewery, les frères Flores et Jeannie Papigatuk, la conjointe de l’accusé, rouent Marlon de coups de poing et de coups de pied. Il est alors sans défense, au sol.

Jonathan Miguel Teran Flores poignarde Marlon à plusieurs reprises, alors que le frère de l’accusé retient le cousin de la victime, Juan Carlos. Ce dernier a été poignardé dans le dos et coupé au visage, mais on ignore qui lui a infligé ses coups. Notons que les victimes n’avaient aucune arme.

Deux témoins assistent à la scène, partiellement captée par caméra. Selon un témoin, Carlos était « agressif » et disait que « c’est ce qui arrive lorsqu’on tente de lui voler sa chaîne », Le témoin, un chauffeur Uber, a eu le réflexe de photographier la plaque d’immatriculation du véhicule des tueurs.

Intercepté par les policiers, l’accusé refuse de se rendre et affirme être la « victime ». Il est maîtrisé par du gaz poivre. Le sang de la victime a été retrouvé à plusieurs endroits sur les mains et les vêtements des frères Flores et de Jeannie Papigatuk. Celle-ci n’a pas été accusée.

Le frère de l’accusé, Carlos Teran Flores, a été déclaré coupable par un jury d’homicide involontaire en novembre 2020 et a été condamné à deux ans de détention en janvier 2021. Il a porté l’affaire en appel.

Jonathan Miguel Teran Flores a été accusé seulement deux ans après l’agression, en septembre 2020, lorsque la nièce de sa conjointe a révélé aux policiers que l’accusé lui avait avoué avoir poignardé la victime. « Je l’ai presque tué », avait lancé l’accusé à son groupe pendant leur fuite en voiture.

Les observations sur la peine sont prévues dans deux semaines devant la juge Éliane Perreault. Me Nadia Bérubé, Me Geneviève Gravel et Me Jean-Philippe MacKay représentent le ministère public, alors que Me Christine Renaud et Me Farah Nantel défendent l’accusé.