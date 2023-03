Deux suspects âgés de 16 et 18 ans ont été arrêtés par la police de Montréal en lien avec une tentative de vol et de meurtre à l’arme à feu commis à l’endroit d’un piéton dans l’arrondissement de Saint-Laurent le 7 janvier dernier.

Jafaree Wright, 18 ans, a été appréhendé hier et fait face à des chefs d’accusation de tentative de meurtre, de vol qualifié avec arme à feu, de décharge d’arme à feu, de complot et de recel.

Son complice âgé de 16 ans, dont l’identité ne peut être révélée puisqu’il est mineur, a quant à lui été arrêté plus tôt, à la mi-février, et a comparu à la Chambre de la jeunesse pour faire face à des chefs d’accusation de vol qualifié avec arme à feu, de voie de fait grave, de complot et de recel.

Les deux suspects demeureront détenus en attendant la suite des procédures, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal, jeudi.

L’enquête policière et les arrestations ont été effectuées par la Section des enquêtes criminelles Ouest du SPVM grâce à l’appui des agents du poste de quartier 7 (Saint-Laurent), entre autres.

Les faits se sont produits le 7 janvier dernier lorsque, vers 23 h 30, un jeune homme de 19 ans qui marchait sur la rue Dépatie, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, s’est subitement fait menacer avec une arme à feu par deux suspects qui le suivaient depuis plusieurs minutes.

Ceux-ci souhaitaient lui voler son cellulaire et d’autres effets personnels, mais alors que la victime résiste et crie à l’aide, elle est atteinte d’une balle à l’abdomen. Les suspects prennent alors la fuite à pied et, à l’arrivée des policiers, le jeune blessé est transporté à l’hôpital. Il poursuit toujours sa convalescence à domicile.