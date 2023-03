Une policière a été impliquée dans un accident de la route alors qu’elle se rendait d’urgence sur les lieux d’une fusillade ayant laissé un un homme blessé au bras, jeudi après-midi dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Les policiers ont été appelés à se rendre sur les lieux vers 15 h 50 après avoir reçu plusieurs appels par le biais du 9-1-1 signalant des coups de feu dans le secteur de la 19e avenue, non loin du boulevard Rosemont. L’endroit est constitué d’un ensemble de blocs appartements.

Ils ont alors localisé l’homme de 24 ans, blessé à un bras, qui a été transporté à l’hôpital tandis qu’il était conscient. On ne craint pas pour sa vie.

Les suspects ont quant à eux pris la fuite avant l’arrivée des policiers.

Un périmètre a été érigé dans le secteur et des enquêteurs sont en direction afin de tenter d’établir les circonstances ayant mené à cet évènement. On ne connaît pas pour le moment les raisons derrière cette fusillade et les enquêteurs attendaient toujours de pouvoir discuter avec l’homme blessé.

Quant à la policière blessée au volant d’une autopatrouille, elle est entrée en collision avec la voiture d’un citoyen alors qu’elle se rendait, gyrophares allumés, vers la scène de crime. On ne craint pas non plus pour sa vie, mais elle aurait toutefois subi une fracture au bras.

Pour sa part, l’autre automobiliste impliqué dans l’accident n’est pas blessé, a indiqué le SPVM.

L’accident a nécessité le déplacement d’enquêteurs en collision et la fermeture du boulevard Saint-Michel, entre le boulevard Rosemont et la rue Dandurand.