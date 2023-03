Trois suspects, qui ont comparu devant un juge dans les dernières heures, font chacun face à des chefs d’accusation de décharge d’arme à feu, de vol qualifié et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

La police de Montréal a annoncé mercredi avoir procédé à l’arrestation de trois jeunes suspects âgés dans la vingtaine, en lien avec une agression armée qui était survenue à la mi-février dans le secteur d’Ahuntsic-Cartierville. Une arme à feu, des munitions et des stupéfiants ont été saisis lors d’une perquisition.

Samuel Danazarre, 23 ans, Jackenley Louigène, 21 ans, et Jessica Ochoa Leblanc, 27 ans, ont été arrêtés au courant de la matinée du 6 mars dernier, selon ce que rapporte le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Une perquisition réalisée après les faits, dans l’un des logements de ces suspects, a permis la saisie « d’une arme à feu, de munitions, d’un téléphone cellulaire, de stupéfiants et d’autres éléments de preuve », selon les enquêteurs de la Section des enquêtes criminelles Nord, qui ont été appuyés par le Groupe tactique d’intervention ainsi que les postes de quartier 27 (Ahuntsic) et 39 (Montréal-Nord).

À ce stade, les trois suspects, qui ont comparu devant un juge dans les dernières heures, font chacun face à des chefs d’accusation de décharge d’arme à feu, de vol qualifié et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic. « Dans le cas de Samuel Danazarre, des accusations additionnelles en matière d’arme à feu et de non-respect des conditions de probation et de condition ont aussi été portées », affirme le SPVM.

Les faits initiaux dans ce dossier étaient survenus le 12 février dernier, aux alentours de 6 h. À ce moment, deux hommes ont pénétré dans un appartement de l’avenue Larose, avant d’y « agresser violemment » deux autres hommes qui se trouvaient à l’intérieur avec une autre femme.

D’après le récit des policiers, le conflit se serait ensuite « déplacé à l’extérieur de l’immeuble situé à proximité de l’intersection avec la rue Fleury Est ».

Des coups de feu ont alors été tirés par l’un des suspects vers l’une des victimes qui tentait de prendre la fuite, sans toutefois l’atteindre. Sur place, les enquêteurs avaient notamment identifié plusieurs douilles au sol ainsi qu’un impact de balle sur une résidence. Une enquête criminelle avait alors été lancée.

Toute personne détenant des informations pertinentes en lien avec cette affaire ou d’autres dossiers est invitée à contacter le 911 ou encore son poste de quartier. Pour un traitement confidentiel des informations, le centre Info-Crime Montréal peut également être joint au 514-393-1133. Des récompenses allant jusqu’à 3000 $ peuvent être remises en échange de renseignements « menant à l’arrestation de suspects ».