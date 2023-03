Conduite dangereuse

Accusé d’avoir tué le beau-fils d’une députée

Un jeune chauffard est accusé d’avoir tué le beau-fils de 16 ans de la députée caquiste Marilyne Picard en conduisant soûl et de façon dangereuse en décembre 2021. Une enquête de plus d’un an a été nécessaire pour mener à ces accusations.