Un jeune chauffard est accusé d’avoir tué le beau-fils de 16 ans de la députée caquiste Marilyne Picard en conduisant soûl et de façon dangereuse en décembre 2021. Une enquête de plus d’un an a été nécessaire pour mener à ces accusations.

Julien Ségaux, 20 ans, fait face à deux chefs d’accusation : conduite dangereuse causant la mort et conduite avec les facultés affaiblies causant la mort. Le résidant de Saint-Lazare est visé par un mandat d’arrêt déposé le 23 février dernier. Il n’a pas encore comparu devant un juge au palais de justice de Montréal.

La victime, Noah-Leewis Mercier, se trouvait à bord d’un véhicule qui a fait une lourde chute d’un pont à étagement près du boulevard des Sources dans la nuit du 18 décembre 2021. Le conducteur du véhicule, qui était vraisemblablement l’accusé, a survécu à l’embardée. Il était alors majeur depuis quelques mois.

« J’ai l’immense regret de vous annoncer qu’un de nos enfants, Noah, 16 ans, a succombé hier, à ses nombreuses blessures suivant un grave et tragique accident de voiture. Noah aurait fêté son 17e anniversaire aujourd’hui », avait écrit sur Facebook à l’époque la députée de Soulanges, Marilyne Picard.

L’élue caquiste a depuis été affligée par un autre deuil, celui d’un autre de ses beaux-fils, mort tragiquement un an plus tard. « Nous étions 7. Nous sommes maintenant malheureusement 5. [Mardi], Eliot, 19 ans est décédé tragiquement d’un bête accident. J’ai eu l’honneur d’être sa belle-mère durant 16 belles années », écrivait-elle en novembre dernier.

L’enquête du Service de police de la Ville de Montréal a visiblement été de longue haleine puisqu’il a fallu plus d’un an pour déposer ces accusations.