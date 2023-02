Trouvé inconscient et blessé au haut du corps par les agents du Service de police de la Ville de Montréal appelés à intervenir sur les lieux vers 18 h 30, le planchiste a été emmené en centre hospitalier où il se trouve dans un état critique.

Un planchiste de 22 ans lutte pour sa vie après avoir été heurté par un conducteur au coin de l’avenue De Lorimier et de la rue Sainte-Catherine, dans le quartier Centre-Sud, à Montréal.

Trouvé inconscient et blessé au haut du corps par les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) appelés à intervenir sur les lieux vers 18 h 30, il a été emmené en centre hospitalier où il se trouve dans un état critique.

Selon les premières informations disponibles, le jeune homme allait d’est en ouest sur une planche à roulettes sur la rue Sainte-Catherine lorsqu’il a été happé par un véhicule s’en venant du nord, à l’intersection de l’avenue De Lorimier.

Le conducteur du véhicule dont la description est toujours inconnue aurait quitté la scène à la suite de l’impact, indique le SPVM.

Ses agents ont dressé un périmètre de sécurité en fermant l’avenue De Lorimier entre les boulevards René-Lévesque et Maisonneuve et la rue Saint-Catherine entre les rues Cartier et Parthenais. Des enquêteurs spécialisés en collision doivent se rendre sur les lieux afin de tenter d’établir les circonstances du drame.