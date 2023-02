Le planchiste happé par un automobiliste qui a ensuite pris la fuite, dimanche soir, est mort lundi matin. Le véhicule impliqué dans ce délit de fuite survenu dans le Centre-Sud a par ailleurs été localisé par la police, à environ quatre kilomètres des lieux de la collision, non loin des installations du Port de Montréal.

C’est le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui a confirmé lundi, en début de journée, que la jeune victime qui circulait en planche à roulettes est morte dans un centre hospitalier, en matinée. « Nos enquêteurs travaillent toujours activement sur le dossier afin d’identifier le conducteur », a assuré l’agente Jeanne Drouin, porte-parole de la police montréalaise.

Plusieurs témoins ont notamment été rencontrés dans les dernières heures, et d’autres devraient l’être lundi. Les enquêteurs devraient aussi avoir accès aux bandes vidéo des caméras de surveillance situées à proximité du lieu de la collision, pour dresser une séquence plus précise des évènements.

Un véhicule a également été retrouvé après un appel fait au 911 en soirée, dimanche. Le signalement initial faisait état d’une voiture « laissée sans occupant », sur un terrain vacant au coin des rues Sicard et Notre-Dame Est, dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Après avoir laissé planer un doute, le SPVM a confirmé en fin d’avant-midi que le véhicule abandonné est bien celui qui a été impliqué dans le délit de fuite ayant causé la mort. L’automobiliste avait happé la victime vers 18 h 30, dimanche en fin de journée, au coin de l’avenue De Lorimier et de la rue Sainte-Catherine.

« Des démarches d’enquête ont été immédiatement entamées sur le terrain » où a été retrouvée l’automobile, confirme l’agente Drouin à ce sujet. Le véhicule a d’ailleurs été remorqué durant la nuit, pour faire l’objet d’une expertise plus approfondie.

Plus de détails devraient être fournis prochainement sur l’avancement de l’enquête. Si aucun suspect n’est appréhendé, une description de ce dernier pourrait éventuellement être fournie au public, afin de faire avancer les recherches. Aucune arrestation n’a encore lieu dans cette affaire.

Sur Twitter, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a parlé lundi d’un « triste et intolérable décès ». « Mes pensées accompagnent les proches de la victime. Il est urgent d’en faire plus pour sécuriser les déplacements actifs. Nous continuons d’accélérer nos actions », a-t-elle soulevé.

Dans l’opposition, le chef d’Ensemble Montréal, Aref Salem, a aussi offert ses condoléances aux proches de la victime. « N’oublions jamais que derrière chaque usager de la route, il y a une vie qui peut être détruite. Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger les plus vulnérables », a-t-il insisté.

Des délits de fuite en hausse

Le tout survient alors que le nombre de délits de fuite est en forte hausse à Montréal. Le SPVM a comptabilisé 5246 délits de fuite en 2022, soit 13 % de plus que l’année précédente. Dans le territoire couvert par le poste de quartier 22, incluant le Centre-Sud, on a enregistré 52 délits de fuite au dernier trimestre de 2022, contre 41 à la même période en 2021, soit une hausse de 27 %.

Dans la métropole, les arrestations pour conduite dangereuse sont aussi en hausse de 13,5 %, à savoir 177 d’entre elles en 2022 contre 156 en 2021.

D’après le récit qui avait d’abord été offert dimanche par la police montréalaise, le jeune homme de 22 ans allait d’est en ouest sur une planche à roulettes sur la rue Sainte-Catherine lorsqu’il a été happé par un automobiliste s’en venant du nord, à l’intersection de l’avenue De Lorimier. Le conducteur du véhicule aurait quitté la scène à la suite de l’impact, commettant ainsi un délit de fuite.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE

Les enquêteurs avaient dressé dimanche soir un large périmètre de sécurité en fermant l’avenue De Lorimier entre les boulevards René-Lévesque et Maisonneuve et la rue Saint-Catherine entre les rues Cartier et Parthenais. Des enquêteurs spécialisés se sont notamment rendus sur les lieux afin de tenter d’établir les circonstances du drame.

À cet endroit, l’avenue De Lorimier est assez large, avec trois voies de circulation dans chaque direction. Un feu de signalisation est aussi présent. Dimanche soir, la planche à roulettes de la jeune victime pouvait toujours être aperçue sur la scène, fendue en deux. Notons également que le parc de planche à roulettes situé à l’angle du boulevard Maisonneuve et l’avenue De Lorimier est actuellement en travaux et couvert de neige.

Avec Vincent Larin, La Presse