La Sûreté du Québec avait appelé vendredi les usagers de la route à la grande prudence, à l’approche de la semaine de relâche, en déplorant que, « dans le but d’amuser les enfants, certains adultes adoptent des comportements qui s’avèrent être non sécuritaires, et à risque de blessures graves lors de la pratique de sports motorisés ».

Un motoneigiste dans la soixantaine est décédé dimanche, après avoir percuté un arbre de plein fouet sur un sentier de Saint-Cuthbert, dans Lanaudière. Il s’agit d’un quatrième accident mortel impliquant une motoneige à survenir depuis vendredi.

La Sûreté du Québec (SQ) rapporte avoir été appelée sur les lieux en début de journée, dimanche, aux alentours de 9 h. La collision survenue sur le sentier fédéré 63 se serait produite lors d’une randonnée.

Accompagnée par deux autres motoneigistes, la victime « aurait perdu la maîtrise de son engin avant d’aller percuter un arbre », a résumé l’agente Catherine Bernard, porte-parole de la SQ.

Selon les autorités, le décès de la victime, qui avait d’abord été considérée comme dans un état critique, a finalement été constaté sur place. Un enquêteur en scènes de collision s’est ensuite rendu sur les lieux pour tenter de comprendre les causes et les circonstances exactes de l’évènement.

Plusieurs autres accidents mortels impliquant une motoneige se sont produits depuis le début du week-end. Vendredi, un homme d’une trentaine d’années a perdu la vie au guidon de sa motoneige après être parti faire une virée à Sainte-Hélène-de-Bagot, en Montérégie. C’est un autre motoneigiste qui a retrouvé la victime, qui avait perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe.

Deux autres motoneigistes ont également perdu la vie ces derniers jours dans deux accidents distincts. Le premier était survenu à Tring-Jonction, dans Beauce-Centre, vendredi et le second, dans la zone d’exploitation contrôlée Mars-Moulin, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, samedi.

Appels à la prudence

Par communiqué, vendredi, la Sûreté du Québec avait d’ailleurs appelé les usagers à la grande prudence, à l’approche de la semaine de relâche, en déplorant que, « dans le but d’amuser les enfants, certains adultes adoptent des comportements qui s’avèrent être non sécuritaires, et à risque de blessures graves lors de la pratique de sports motorisés ».

« Il n’est pas permis d’attacher un tube à neige ou tout autre objet de glisse derrière une motoneige ou un quad, ceci s’avère être une action imprudente selon l’article 30 de la loi sur les VHR et l’amende prévue est de 450 $ », avait martelé le corps policier.

Ce dernier a aussi rappelé qu’il est « permis d’avoir des passagers dans une carriole derrière », mais que celle-ci « doit comporter une attache rigide de même que des réflecteurs et un feu qui s’actionne au freinage ». « Les passagers, tout comme le conducteur, doivent porter un casque. […] Il est interdit d’installer un enfant devant vous sur une motoneige ou un quad », avait-on également fait valoir.

Toute personne âgée de moins de 16 ans qui conduirait une motoneige ou véhicule hors route est passible d’une amende de 450 $. On conseille aux usagers de respecter les limites de vitesse, de circuler dans les sentiers et d’éviter les plans d’eau non balisés, l’état de la glace pouvant représenter « un risque important ».