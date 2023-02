Québec

Le bébé trouvé en arrêt cardiorespiratoire est mort

Un bambin de 1 an s’est retrouvé en arrêt cardiorespiratoire dans un milieu de garde de Québec, mercredi après-midi, déclenchant une vaste opération pour le transporter à l’hôpital le plus rapidement possible, où son décès a malgré tout été constaté.