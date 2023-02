Peine de neuf ans et 1 million de dollars d’amende pour un as du blanchiment

Le chef d’un réseau de recyclage des produits de la criminalité démantelé à l’issue d’une spectaculaire enquête de la Gendarmerie royale du Canada en février 2019, Nader Gramian-Nik, a été condamné à neuf d’emprisonnement vendredi au palais de justice de Montréal.

La juge Hélène Morin de la Cour du Québec l’a, en même temps, condamné à payer une amende de plus de 900 000 $.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Nader Gramian-Nik

Le condamné, un résident de Toronto, a ensuite été pris en charge par deux enquêteurs de la GRC qui l’ont amené dans un pénitencier de l’Ontario où il purgera sa peine.

Il était en liberté durant les procédures et un bracelet GPS qu’il portait lui sera retiré.

Gramian-Nik, 60 ans, a plaidé coupable à des chefs de complot, recyclage des produits de la criminalité et évasion fiscale.

Il était à la tête d’une organisation comprenant plusieurs compagnies, dont certaines servant de façades, et des bureaux de change illégaux par lesquels il aurait blanchi ou transféré à travers le monde des centaines de millions de dollars provenant d’activités illicites, dont le trafic de stupéfiants.

Des sacs bourrés d’argent

Des courriers d’organisations criminelles de l’Ontario et du Québec apportaient des sacs contenant des centaines de milliers de dollars à l’organisation de Gramian-Nik à Toronto.

L’une des façons de faire pour blanchir cet argent était la fabrication de fausses factures émises par ses sociétés.

Certaines ont par exemple simulé la production de neuf millions de boîtes d’ailes de poulet pour émettre de fausses factures, percevoir des taxes et camoufler des transferts de dizaines de millions de dollars dans des comptes enregistrés aux Émirats arabes unis, en Iran et en Chine.

« Le système informel de transfert de valeurs utilisé permettait le transfert de fonds ou de leur contre-valeur, d’une région du monde à une autre, sans déplacement physique d’argent, par le biais de divers échanges commerciaux, notamment l’envoi de biens ou le règlement de dettes. Ce système de transfert des fonds est également appelé Hawala », peut-on lire dans le résumé des faits déposé par les procureures Me Fabienne Simon et Me Sabrina Delli’Fraine de la Couronne fédérale.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Des suspects comptent une quantité astronomique de billets de 20 $ durant l’enquête Collecteur.

Selon ce précis des faits, une entente conclue entre Gramiam-Nik et un complice de Toronto prévoyait des échanges de sommes très importantes ; entre 2,5 et 5 millions chaque semaine et 12 millions chaque mois, jusqu’à un maximum de 20 millions.

Les enquêteurs de la GRC ont aussi constaté qu’en moins de trois mois, entre avril et juin 2016, Gramian-Nik et un complice du Québec ont transigé des sommes totalisant près de 10 millions.

Une juricomptable, qui a analysé la preuve pour la GRC, évalue que les achats et remises de fonds qui ont transité par les services financiers dirigés par Gramian-Nik ont atteint entre 469 millions et 583 millions pour la période allant du premier janvier 2016 au 31 décembre 2018, soit durant trois ans.

Son château saisi

Gramian-Nik possédait une maison évaluée à 3 millions de dollars dans la région de Toronto, une autre résidence de 1,7 million et des compagnies, le tout d’une valeur de 7 millions.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DE GOOGLE MAP L’ancienne maison de Gramian-Nik, sur la rue Honey Locust, à Vaughan en banlieue de Toronto.

L’Agence du revenu du Canada récupère près de 5,5 millions de cette somme en raison des stratagèmes d’évasion fiscale utilisés par l’organisation.

Gramian-Nik pourra payer l’amende de 928 000 $ qui lui est imposée à même les biens saisis et les quelques 650 000 $ qui restent sont confisqués au profit de sa majesté le Roi.

Gramian-Nik et plusieurs autres individus des régions de Toronto et de Montréal ont été arrêtés dans cette enquête inédite baptisée Collecteur et menée par les limiers de la Division C (Québec) de la GRC.

Certains ont aussi plaidé coupables, mais d’autres n’ont pas encore réglé leur dossier.

Gramian-Nik était représenté par Me Isabel Schurman.

