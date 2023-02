PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM

Le SPVM fait appel à la population afin de les aider à localiser Dushaun Thompson, 29 ans, qui serait lié à des agressions armées au couteau et à des vols qualifiés commis le 20 et 21 février dans les arrondissements de Ville-Marie et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.