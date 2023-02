Un bambin de 1 an s’est retrouvé en arrêt cardiorespiratoire dans un milieu de garde de Québec, mercredi après-midi, déclenchant une vaste opération pour le transporter à l’hôpital le plus rapidement possible, où son décès a malgré tout été constaté.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a annoncé la mort du bébé par communiqué en milieu de soirée mercredi.

Un appel aux services d’urgence a été reçu vers 15 h 45 concernant un bambin en arrêt cardiorespiratoire. Il se trouvait dans une garderie en milieu familial de la rue des Huards, dans le secteur de La Haute-Saint-Charles, à Québec.

Des manœuvres de réanimation cardiaque ont immédiatement été entamées par la personne qui se trouvait au bout du fil, a assuré Sandra Dion, porte-parole du SPVQ. À leur arrivée, les policiers ont pris le relais des manœuvres, puis les ambulanciers.

L’ambulance a été escortée par les policiers à travers la ville de Québec pour accéder à l’hôpital le plus rapidement possible. Étant donné le début de l’heure de pointe, des rues ont même été fermées, explique Mme Dion.

Une personne qui se trouvait dans la garderie a aussi été transportée en ambulance pour un choc nerveux.

Les parents de l’enfant ont été localisés et accompagnés à l’hôpital par les policiers afin d’assurer leur sécurité, a précisé Mme Dion.

Des enquêteurs du SPVQ ont interrogé le personnel de la garderie et la famille du bébé, pour tenter d’éclaircir les circonstances du drame, en collaboration avec l’enquête du coroner.