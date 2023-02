Une sexagénaire sans vie et un homme de 23 ans blessé dans un bloc-appartements

Le corps sans vie d’une sexagénaire a été retrouvé dans un logement de Parc-Extension dimanche peu de temps après l’intervention des policiers dans un autre logement du même bloc-appartements où un homme de 23 ans a été blessé au haut du corps.

Les autorités sont intervenues à la deuxième adresse, non loin de l’intersection entre l’avenue Querbes et la rue de Liège Ouest, dimanche, vers 13 h 30, après avoir reçu un appel via la ligne 9-1-1.

Ils y ont d’abord trouvé l’homme, blessé au haut du corps par arme blanche, mais consciente, qui a été immédiatement transporté à l’hôpital. Sa vie serait hors de danger.

Une femme de 26 ans a ensuite été arrêtée sur les lieux.

« Une information additionnelle durant l’évènement a permis la vérification d’un second logement avoisinant où le corps d’une femme âgée de plus ou moins 60 ans a été découvert inanimé », a indiqué une porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Véronique Dubuc, dimanche soir.

On ne sait toujours pas si le corps de la sexagénaire présentait des blessures étant donné que les enquêteurs du SPVM venaient tout juste d’arriver sur place en fin d’après-midi.

Un périmètre de sécurité a été établi autour des lieux.

Plus de détails à venir.