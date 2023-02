En plus d’une peine de quatre ans et quatre mois de prison, dont est soustrait le temps purgé en détention préventive, Berwide Charles ne pourra prendre le volant pendant cinq ans.

Il brûle un feu rouge à 112 km/h et tue une conductrice

Un chauffard qui a tué une conductrice de 68 ans en brûlant un feu rouge alors qu’il roulait à tombeau ouvert dans une zone de 50 km/h a été condamné à plus de quatre ans de détention. Sans permis valide, Berwide Charles avait pris la fuite après la collision.

Le Montréalais de 28 ans a plaidé coupable au début du mois à des chefs de conduite dangereuse causant la mort et d’avoir omis de s’arrêter à la suite d’un accident mortel. Cette tragédie qui a coûté la vie à Ginette Maille Roux était passée sous le radar médiatique en 2020.

PHOTO PUBLIÉE SUR LE SITE DE MAGNUS POIRIER La victime, Ginette Maille Roux

Au lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, en juin 2020, vers 5 h le matin, Berwide Charles roule entre 112 et 122 km/h sur le boulevard Métropolitain Est, une route limitée à 50 km/h qui permet d’accéder à l’autoroute du même nom à Montréal. Deux autres passagers se trouvent à bord de sa LexusES 350.

Au même moment, au volant d’un Jeep Cherokee, Ginette Maille Roux circule à 40 km/h sur le boulevard Provencher en direction nord et arrive à la hauteur du boulevard Métropolitain. Cette intersection se trouve à la limite des secteurs Saint-Michel et Saint-Léonard.

C’est à cet instant que Berwide Charles brûle le feu rouge et percute de plein fouet le véhicule de la victime. Le chauffard et l’un de ses passagers prennent la fuite, tandis que le troisième comparse, blessé, reste sur les lieux. Le sang de Berwide Charles a été retrouvé sur le coussin gonflable, ce qui a mené à son arrestation en mai 2021. Notons qu’il n’avait pas de permis de conduire valide ce jour-là.

Ginette Maille Roux est morte six mois plus tard, après avoir subi un grand nombre de fractures et de traumatismes.

« Je te mettrais une balle dans la tête »

Libéré en attente de procès, Berwide Charles a rapidement violé ses conditions de remise en liberté. Alors que cela lui était interdit, il s’est fait prendre au volant d’une autre Lexus en août 2021. Son véhicule louvoyait alors sur l’autoroute 15.

Le chauffard présentait un taux d’alcool plus de deux fois supérieur à la limite permise.

Berwide Charles a donné du fil à retordre aux policiers en résistant à son arrestation. Il a fallu quatre agents pour le faire entrer dans le véhicule de police. « Si je n’étais pas menotté, je te mettrais une balle dans la tête », a-t-il lancé à l’un des agents.

Le forcené a même craché au visage du policier, ce qui a obligé les agents à lui installer un masque anti-crachat. Encore agressif à l’hôpital, Berwide Charles a réussi à enlever son masque et à atteindre un policier dans le dos avec sa salive.

Me Anik Archambault a représenté le ministère public, alors que Me Dominic Côté a défendu l’accusé.