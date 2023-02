Drame à Laval

« C’est indescriptible, comment on se sent »

Ils sont partis à la garderie et n’en sont jamais revenus : mercredi, un chauffeur d’autobus a embouti une garderie d’un quartier paisible de Laval, fauchant la vie de deux enfants et en blessant six autres, créant une véritable onde de choc dans la province.