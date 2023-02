Catherine Bouchard-Poulin et Alex Guillemette ont péri avec leurs enfants dans l’incendie dans leur résidence à Saint-Jacques, dans Lanaudière.

Les proches de la famille qui a péri dans l’incendie de sa maison, dans la nuit de mercredi à jeudi à Saint-Jacques, dans Lanaudière, ont peine à se remettre de leur disparition.

Catherine Bouchard-Poulin, 28 ans, et Alex Guillemette, 27 ans, avaient eu une petite fille, Ollie, il y a à peine deux mois. Mme Bouchard-Poulin était mère de trois autres enfants : Maïté, 3 ans, Jake, 4 ans, et Alyanna, 8 ans.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Alex Guillemette et la petite Ollie

« Ses enfants étaient toute sa vie, » témoigne la cousine de la jeune femme, Patricia Bouchard, au lendemain du drame. « Elle avait tellement un grand cœur ! »

Les parents et le frère de Catherine Bouchard-Poulin sont sous le choc à la suite de cette tragédie soudaine qui a emporté toute la famille, rapporte Mme Bouchard. Ils se posent aussi de nombreuses questions sur l’origine du sinistre. « Ils se demandent pourquoi le chien n’a pas jappé pour les réveiller », dit-elle.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux proches de la famille témoignent aussi de leur désarroi.

Lundi, une veillée aux chandelles est organisée en mémoire des parents et de leurs enfants par la municipalité de Saint-Jacques. « Les gens sont invités à venir signer le livre hommage à l’hôtel de ville, » explique la mairesse, Josyanne Forest. « Puis, de 18 h à 20 h, il y aura une vigile à l’intérieur avec le conseil municipal. »

La Sûreté du Québec (SQ) indique qu’elle n’a pas encore procédé à l’identification formelle des six victimes.

« Des expertises seront effectuées par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, afin de compléter les recherches de la cause de l’incendie réalisées sur la scène », dit la sergente Éloïse Cossette, porte-parole de la SQ. « Jusqu’à maintenant la cause accidentelle est privilégiée. »

Des proches ont lancé une campagne de financement sur le site Gofundme pour obtenir de l’aide pour l’organisation des funérailles de la famille.