(Québec) L’incendie qui a tué six membres d’une famille jeudi dans la région de Lanaudière est probablement accidentel, selon la Sûreté du Québec (SQ).

La Presse Canadienne

Une porte-parole de la police a déclaré que les enquêteurs avaient terminé leur analyse de la scène à la maison de Saint-Jacques, et avaient commencé à travailler pour identifier les corps.

La sergente Éloïse Cossette affirme qu’il n’y avait rien de suspect dans l’immédiat concernant l’incendie et que la police assiste le coroner dans son enquête.

Les victimes sont un homme et une femme dans la vingtaine, ainsi que quatre enfants âgés d’environ deux mois à huit ans.

Les autorités n’ont pas officiellement identifié les victimes, mais des amis et des proches ont confirmé leur identité dans un certain nombre de publications sur les réseaux sociaux rendant hommage à la famille et collectant des fonds pour les frais funéraires.

Les pompiers avaient d’abord découvert quatre corps tandis qu’ils répondaient à un incendie à Saint-Jacques vers 1 h du matin jeudi. La police provinciale a trouvé deux autres corps lors d’une fouille des ruines.