(Québec et Montréal) Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, la ministre de la Famille, Suzanne Roy, et le député de la circonscription de Sainte-Rose, Christopher Skeete, ont quitté le Parlement de Québec mercredi en direction de Laval, où un autobus a foncé sur une garderie, faisant au moins cinq blessés. « Bouleversé », le maire de Laval s’est aussi rendu sur place, en promettant d’aider autant que possible.

« [On va] coordonner le travail avec la Ville, avec les policiers, avec la Santé aussi. On va offrir aux parents toute l’aide qu’on est capable de leur donner », a déclaré le premier ministre François Legault en matinée.

Visiblement ébranlé, M. Legault a affirmé que « comme père de famille, je suis ébranlé et je trouve ça dur. Je peux comprendre l’angoisse [que les parents] vivent actuellement. Mes pensées sont vraiment avec les enfants, les parents et les employés » de la garderie. Pour l’instant, le gouvernement ne dispose pas d’informations sur les circonstances du drame.

PHOTO SPENCER COLBY, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE François Legault

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a affirmé que « le périmètre de sécurité est mis en place ». « C’est terrible comme tragédie », a-t-il dit.

« On est avec les parents. On pense aux enfants qui sont au service de garde. On laisse nos enfants en toute sécurité au service de garde. On est extrêmement bouleversé par l’évènement. On va offrir les services nécessaires, que ce soit aux éducatrices, aux parents, et on est de tout cœur avec les familles », a quant à elle ajouté Suzanne Roy.

« Laval sera là pour vous »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Stéphane Boyer

En se disant profondément « bouleversé », le maire de Laval Stéphane Boyer a confirmé qu’il se rendra sur place en fin de matinée pour y rencontrer les familles affectées.

Dans une déclaration, l’élu a promis d’offrir tout le soutien nécessaire aux parents et employés « dans ces moments difficiles ». « L’enquête se poursuit pour comprendre cette tragique série d’évènements. […] Laval est de tout cœur avec vous, et sera là pour vous », a-t-il insisté.

« C’est avec consternation qu’on apprend les détails du terrible incident s’étant produit à Laval ce matin. J’ai le cœur brisé en pensant aux tout-petits, à leur famille et aux éducatrices qui vivent une horrible épreuve. Il faut que la lumière soit faite sur ce drame. Courage », a de son côté évoqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sur son compte Twitter.

De son côté, la Société de transport de Laval (STL) affirme être « dévastée par la tragédie ». « Nous sommes de tout cœur avec les familles et les employés touchés par ce drame. Nous collaborons activement à l’enquête en cours, menée par le Service de police de la Ville de Laval », a détaillé la porte-parole de l’organisme, Estelle Lacroix, en ajoutant qu’aucune entrevue ne sera accordée sur le sujet pour le moment.

Le syndicat des chauffeurs de la société, affilié au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), devrait également commenter l’affaire, qui implique l’un de ses membres.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau s’est dit « dévasté » par le drame. « On espère que tout le monde va être correct. On est en train de suivre la situation de proche, mais je ne peux pas imaginer ce que ces parents sont en train de vivre présentement », a-t-il dit en mêlée de presse en marge de la rencontre hebdomadaire de son caucus. « En tant que gouvernement fédéral, on va être là si on peut aider, mais je sais que toutes les autorités et les premiers répondants sont en train de faire leur travail », a ajouté M. Trudeau.

Avec Mélanie Marquis