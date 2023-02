Un homme de 28 ans aurait violé au moins trois femmes en les droguant après les avoir rencontrées sur l’application Tinder. Il aurait profité du fait qu’elles soient inconscientes pour les filmer et voler certains de leurs biens. Les autorités croient que Samuel Moderie a pu faire d’autres victimes via le même modus operandi.

Le présumé agresseur a été arrêté mercredi et a comparu le lendemain. Il fait face à des chefs d’accusation d’agressions sexuelles et d’administration de substance délétère. Il demeure détenu.

Les rencontres avec les victimes auraient eu lieu entre juillet 2022 et janvier 2023, a confirmé la commandante Lyne Lemay, de la Section des agressions sexuelles du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), lors d’un point de presse. « Il aurait filmé les victimes après les avoir droguées à leur insu. […] Je tiens à souligner le courage des victimes. C’est grâce à leur témoignage qu’on peut éviter qu’il fasse de nouvelles victimes. »

Samuel Moderie aurait procédé de la même façon lors de rencontres distinctes avec les femmes ciblées. Il serait entré en contact avec ses victimes via l’application de rencontres Tinder. Il aurait agressé sexuellement trois femmes lors de trois évènements distincts, les vendredis 1er juillet et 16 décembre 2022 ainsi que le vendredi 6 janvier dernier. Le suspect se serait rendu chez ses victimes et leur aurait administré une drogue à leur insu. Une fois les femmes inconscientes, il les aurait agressées sexuellement et il aurait dérobé des biens. Les évènements se seraient passés à Montréal, McMasterville et Saint-Jérôme.

La commandante Lemay ne s’est pas avancée sur le type de drogue administré aux femmes qui ont porté plainte.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Lyne Lemay, de la Section des agressions sexuelles du SPVM, en point de presse

L’enquête a démontré que le suspect pourrait également avoir agressé deux autres femmes de la même façon. Le SPVM invite les victimes du jeune homme à se manifester. « Les victimes ne savent peut-être pas qu’elles ont été agressées, puisqu’elles étaient inconscientes », a précisé Lyne Lemay.

Le suspect avait déjà un dossier criminel. Il avait écopé de 2 ans pour une agression sexuelle commise à Saint-Jérôme en 2019. Il était d’ailleurs sous probation en lien avec ce crime au moment où les crimes auraient été commis. Rien ne lui interdisait d’avoir accès à des sites de rencontres, il n’aurait donc brisé aucune condition.

Samuel Moderie est un homme à la peau blanche. Il mesure 1,78 m et pèse 80 kg. Il a les cheveux et les yeux bruns. Il arbore des tatouages sur la poitrine et le bras droit.



L’enquête a été menée par la Section des agressions sexuelles du SPVM en collaboration avec la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent, le Service de police de Saint-Jérôme et la Sûreté du Québec (SQ).

Toute personne qui aurait été victime ou qui connaît quelqu’un qui aurait pu être victime de Samuel Moderie est invitée à se rendre à son poste de quartier, à téléphoner au 514 280-8502 ou à communiquer avec le 911 afin de déposer une plainte officielle ou pour faire une déclaration à cet effet. Quiconque souhaite fournir de l’information de façon anonyme et confidentielle peut le faire en contactant Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou par le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.