Un homme dans la soixantaine aurait agressé sexuellement deux femmes aux abords d’un abribus, allant jusqu’à les suivre dans l’autobus. Le présumé agresseur, arrêté la semaine dernière, aurait pu faire d’autres victimes, selon la police.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a arrêté Cafer Taner jeudi dernier. Le suspect dans la soixantaine fait face à des accusations d’agression sexuelle et d’obtention de services sexuels moyennant une rétribution.

Il aurait agressé sexuellement deux femmes lors de deux incidents distincts. « Les enquêteurs de la Section Exploitation sexuelle ont des raisons de croire que l’homme aurait pu faire d’autres victimes », indique le SPVM par communiqué.

La première agression remonterait au 26 décembre dernier. Vers 10 h 50 dans l’arrondissement de Montréal-Nord, le suspect aurait abordé une femme dans un abribus, pour ensuite la suivre jusque dans l’autobus. Durant le trajet, il aurait commis des gestes à caractère sexuel, en plus de demander à la victime de lui faire parvenir des photos explicites et de solliciter des services sexuels, moyennant de l’argent.

L’enquête a démontré que le suspect aurait également abordé une autre femme en utilisant le même modus operandi.

Cafer Taner est un homme à la peau basanée âgé de 63 ans. Il parle français et anglais. Il mesure 1,70 m et pèse 50 kg. Il a les cheveux gris et les yeux bruns. Il porte une moustache fournie et grisonnante, précise le corps policier.

Quiconque aurait été victime ou témoin d’actes répréhensibles de nature sexuelle commis par le suspect est invité à se rendre à son poste de quartier.

Toute autre personne qui souhaite partager, de façon anonyme et confidentielle, de l’information peut le faire en contactant Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.