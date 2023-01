Les enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada en Ontario ont arrêté vendredi, dans la région de Toronto, des individus qui auraient approvisionné en cocaïne des organisations criminelles de la région de Montréal ces dernières années, ont confié des sources à La Presse.

Le chef présumé du réseau, Eyob Haile-Michael, 36 ans, de Toronto, fait face à des chefs d’importation et de trafic de cocaïne, de complot pour importation et pour trafic de cocaïne et de possession de biens criminellement obtenus.

Selon nos informations, Haile-Michael vivait littéralement dans un hôtel de luxe de la Ville-Reine avant son arrestation.

Ses trois présumés complices, Hillaway Haile-Michael, 40 ans, Nuriya Kemal, 32 ans, et Abigail Bergman, 22 ans, tous de Toronto, ont été accusés de possession de biens criminellement obtenus.

Outre ces arrestations, les policiers de la Section transnationale Crimes graves et Crime organisés de Toronto-Nord (GRC) ont saisi, à titre de produits de la criminalité, plus de 800 000 $ en argent canadien, 88 unités de cryptomonnaie Ether, un VUS Mercedes-Benz Classe G 2022 et plus de 2 millions en bijoux, montres et autres articles de luxe.

Dans son communiqué, la GRC a souligné la collaboration de l’Agence des services frontaliers (ASFC), du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), des polices de Barrie, Brantford et Toronto, et du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE).

Un corridor Toronto-Montréal

L’an dernier, les enquêteurs de la Division du crime organisé (DCO) du SPVM ont saisi plus de 150 kilogrammes de cocaïne dans différentes enquêtes et constaté que la majorité de cette drogue provenait de la région de Toronto.

Ils ont mis la main sur 80 de ces 150 kilogrammes au cours d’un même projet baptisé Auxo et dont ils soupçonnent que la drogue saisie a été importée et fournie par l’organisation démantelée par la GRC de la région de Toronto vendredi.

Aux dernières nouvelles, le kilogramme de cocaïne se transigeait au prix d’environ 30 000 $ à Montréal alors qu’il était de 45 000 $ avant la pandémie de COVID-19 en 2020, « ce qui démontre que l’offre est grande » actuellement, a déclaré à La Presse le commandant Francis Renaud de la DCO du SPVM avant Noël.

Le chef présumé du groupe démantelé dans l’enquête Auxo, Emmanuel Roy-Puthyra, est toujours recherché.

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM Emmanuel Roy-Puthyra est toujours recherché par les policiers.

L’homme de 35 ans est visé par des chefs d’accusation en matière de gangstérisme, de trafic de stupéfiants et de possession d’armes en vue d’en faire le trafic.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.