La police de Montréal a procédé mercredi à l’arrestation d’un suspect, un jeune homme de 17 ans, en lien avec l’agression armée d’un adolescent de 16 ans commise lundi soir aux abords de l’école secondaire Calixa-Lavallée, dans l’arrondissement de Montréal-Nord.

D’après les premières informations transmises par le SPVM, le premier suspect arrêté « n’est pas un étudiant de l’école ». Sa comparution devant un juge du Tribunal de la jeunesse est prévue jeudi en début de journée.

Selon l’agente Véronique Dubuc, porte-parole de la police montréalaise, « l’enquête progresse bien et d’autres arrestations sont à venir » dans cette affaire.

L’agression était survenue en fin d’après-midi, lundi. La victime, grièvement blessée au haut du corps, avait été retrouvée consciente, mais son état semblait s’être dégradé rapidement au point où il était considéré comme critique lorsqu’il a été emmené en centre hospitalier. Son état s’est ensuite stabilisé en soirée.

Un conflit à la sortie des classes serait à l’origine de cette attaque. Les autres assaillants, qui n’ont pas encore été arrêtés, ne seraient pas non plus des élèves de l’école. Ils auraient utilisé un objet contondant pour commettre leur crime, pour ensuite s’enfuir avant l’arrivée des policiers. Selon nos informations, il y aurait au total cinq suspects dans cette affaire.

Mme Dubuc a rappelé mercredi que le SPVM a mis en place « plusieurs actions » dans le secteur de l’établissement scolaire, et collabore étroitement avec sa direction. Des agents sociocommunautaires, des conseillers en développement communautaire ainsi que des membres de l’équipe de concertation et de rapprochement communautaire (ECCR) et de l’équipe multidisciplinaire d’intervention dans les écoles (EMIE) ont été dépêchés sur place pour « rassurer la population ».

Toute personne possédant des informations en lien avec cette agression est priée de communiquer avec le 911. Il est également possible d’effectuer un signalement de façon anonyme et confidentielle à Info-Crime Montréal au 514-393-1133 ou en ligne.