La police de Montréal est toujours à la recherche des agresseurs qui s’en sont pris à un adolescent de 16 ans lundi soir aux abords de l’école secondaire Calixa-Lavallée, dans l’arrondissement de Montréal-Nord. Le jeune a été gravement blessé au haut du corps à la sortie des classes après une dispute.

« Une agente sociocommunautaire est présente sur place aujourd’hui avec des collègues pour soutenir élèves, parents et membres du personnel », rapporte le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) au lendemain de cet épisode de violence. La police collabore également avec la direction de l’établissement fréquenté par la jeune victime.

Un conflit à la sortie des classes serait à l’origine de cette attaque. Les suspects, qui n’ont pas encore été arrêtés, ne sont pas des élèves de l’école, indique le corps policier par communiqué. Ils se sont enfuis avant l’arrivée des policiers.

« En plus des enquêteurs qui poursuivent leur travail pour retrouver les agresseurs, des ressources additionnelles sont déployées en support aux policiers du poste de quartier. Des agents sociocommunautaires, des conseillers en développement communautaire ainsi que des membres de l’équipe de concertation et de rapprochement communautaire (ECCR) et de l’équipe multidisciplinaire d’intervention dans les écoles (EMIE) sont également actifs sur le terrain », ajoutent les autorités.

Toute personne possédant des informations en lien avec cette agression est priée de communiquer avec le 911. Il est également possible d’effectuer un signalement de façon anonyme et confidentielle à Info-Crime Montréal au 514-393-1133 ou en ligne.