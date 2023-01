Le SPVM réitère l’importance de la collaboration de la population dans la lutte contre la violence armée. « Toute personne détenant des informations peut communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca. »

Depuis la mi-janvier, la division du Crime organisé du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a arrêté 9 personnes et saisi 19 armes à feu lors de trois opérations distinctes qui se sont déroulées à LaSalle, Châteauguay, Beaconsfield et Montréal-Nord.

Une enquête a mené à une double opération policière mercredi dans l’arrondissement de LaSalle, à l’ouest de Montréal, et à Châteauguay, en Montérégie. L’Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu (EMAF) Sud-Ouest a procédé à quatre arrestations et à quatre perquisitions, a indiqué le SPVM par communiqué.

Sur place, les enquêteurs ont saisi huit armes de poings, deux chargeurs à haute capacité, deux chargeurs additionnels, des munitions, une veste pare-balles, de la cocaïne, du crack et du cannabis.

Jeremiah Caterson Sampson, âgé de 30 ans, et Kyle Chad Grabowsky, âgé de 37 ans, qui sont connus respectivement sous les pseudonymes Mayo et K-Irish, ont été appréhendés et ont ensuite comparu au palais de justice de Montréal. Ils font face à des chefs d’accusation liés à la possession d’armes à feu et de stupéfiants.

De Beaconsfield à Montréal-Nord

Dans les jours précédents, le SPVM n’a pas chômé. Le 18 janvier, des frères Douglas Mac-Neil et Gordon Mac-Neil, tous deux âgés de 57 ans, ont été arrêtés à Beaconsfield par l’équipe Stupéfiants Sud-Ouest.

Quatre armes de poing, deux armes d’assaut, deux chargeurs à haute capacité, un fusil mitrailleur, une carabine, 15 couteaux et quatre poings américains ont été saisis dans le cadre de cette opération.

Les suspects sont accusés de possession d’armes à feu et d’armes prohibées avec munitions.

Cinq jours plus tôt, le 12 janvier, l’EMAF Nord-Est et l’équipe Stupéfiants Nord-Est ont mené une perquisition dans un logement de Montréal-Nord. Une enquête concernant un suspect s’affichant sur les réseaux sociaux armé.

Cette fois, les enquêteurs ont saisi une arme d’assaut, une arme de poing, un fusil, des munitions et du crack, indique le SPVM. Deux suspects ont aussi été appréhendés, soit Jacob Raymond Santesso et Katiana Murat Prophete, tous deux âgés de 27 ans.

Ils font face à diverses accusations en matière de possession d’arme à feu prohibée, de trafic de stupéfiants et de bris d’ordonnance.

Dans son communiqué, le SPVM réitère l’importance de la collaboration de la population dans la lutte contre la violence armée. « Toute personne détenant des informations peut communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca. »